Ela divide a família. Enquanto alguns festejam a sua presença, outros preferem que ela fique à parte, separadinha no bowl ao lado. Independente das divergências a uva passa acaba ganhando status de estrela nas festas de fim de ano. O que muita gente não sabe, porém, é que a fruta desidratada traz uma série de benefícios para a saúde. Entre eles, a regulação intestinal, o fortalecimento imunológico e o equilíbrio da acidez corpórea, já que o potássio e o magnésio presentes na frutinha ajudam a evitar a formação de cálculos renais, o desenvolvimento de artrites e o aparecimento de doenças de pele.

Rica em fibras, vitaminas e minerais, quando consumida em pequenas porções, ela ainda protege contra doenças cardiovasculares, auxilia na digestão, melhora a absorção de cálcio do organismo e aumenta a libido. Segundo o nutricionista Danilo Machado, mesmo depois do processo de desidratação, em que ocorre a retirada do líquido da fruta, ela ainda não perde seus principais componentes nutricionais. "E o melhor é que ela pode ser incluída em vários pratos como saladas, tortas, farofa, sobremesas e o famoso arroz com passas", lista.

Diante dos benefícios porém, o médico alerta para o fato de que o consumo excessivo de uva passa pode causar danos à saúde. "Ela tem muita frutose e seu consumo exagerado pode trazer alguns efeitos adversos tanto para os diabéticos quanto para aqueles que estão em processo de emagrecimento."