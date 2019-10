Ter seios grandes foi, por muito tempo, o desejo de muitas mulheres. Tanto que, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), ainda hoje o implante de silicone é o pedido mais frequente nos consultórios do País. Mas parece que nos últimos anos essa realidade vem mudando e uma nova tendência tem surgido: a retirada das próteses mamárias. Assim, além de o número de cirurgias ter diminuído bastante desde 2014 (3,7%, de acordo com levantamento da SBCP), muitas pacientes que realizaram a intervenção têm optado por retornar aos seios naturais.

Consequentemente, outro procedimento tem sido muito procurado, principalmente por mulheres que querem melhorar a aparência dos seios e evitar o caimento natural durante o envelhecimento: o lifting de mama. “Chamamos de mamoplastia qualquer cirurgia plástica realizada na mama. Se colocamos uma prótese de silicone na paciente, trata-se da mamoplastia de aumento; quando fazemos uma cirurgia para redução da mama, temos uma mamoplastia redutora. Já a mastopexia e lifting das mamas são sinônimos. Trata-se de cirurgia que visa a retirada do excesso de pele, de flacidez da mama, e reposicionamento das estruturas mamárias. Nesse caso, levantamos a mama, removemos o excesso de pele e comprimimos o tecido”, explica o cirurgião plástico Armando Teixeira.

A cirurgia é indicada para mulheres cujas mamas, devido ao avanço da idade ou em razão da amamentação, podem ter caído. “Em muitos casos, há também a queda da aréola e do mamilo, o que chamamos de complexo aréolo-papilar. Nessas mulheres, realizamos a mastopexia de aumento ou o lifting mamário. A escolha do método vai depender do volume de mama que a paciente tem. Caso tenha mais flacidez e já tenha um volume mamário bom, não tem necessidade de colocar a prótese. Caso a paciente tenha muita flacidez e baixo volume mamário, nós utilizamos o silicone.”

Ainda conforme o especialista, não existe qualquer contraindicação específica. “São as mesmas contraindicações de qualquer outra cirurgia, ou seja, doenças pré-existentes, gravidez e período pós-parto. No meu consultório, cerca de 20 a 30% das pacientes buscam a mastopexia ou lifting, muitas vezes combinada com outras cirurgias, como a abdominoplastia e a lipoaspiração. A maioria das pacientes que procuram o lifting é de mulher que já amamentaram”, conta.

O pós-operatório

Como a maioria dos procedimentos cirúrgicos, o lifting mamário exige alguns cuidados especiais. “No pós-operatório, a paciente precisa fazer o uso de um sutiã especial por 60 dias e guardar repouso absoluto dos braços de 15 a 20 dias. As atividades habituais, como dirigir, tomar banho sozinha e pentear cabelos vão sendo liberadas aos poucos, entre 15 a 20 dias. Já atividades físicas mais pesadas, como malhar braço e fazer alguma outra prática de esporte que envolva os membros superiores, geralmente são liberadas depois de 60 e 90 dias. É possível alcançar o resultado final entre três e seis meses”, finaliza.



Exercícios contra a flacidez



Não há dúvida de que a flacidez incomoda muitas mulheres. Nos seios, ela acontece devido a alterações nas fibras de sustentação da mama, principalmente pelo envelhecimento, herança genética, perda de peso excessivo, amamentação, tabagismo e até mesmo pelos períodos menstruais, quando ocorre o aumento e diminuição das mamas. “Essas oscilações do tamanho dos seios provocam a perda de duas substâncias responsáveis pela manutenção da elasticidade da pele, o colágeno e a elastina. É possível recorrer a alternativas para combater o problema. Uma delas é o exercício físico, utilizando equipamentos presentes em qualquer academia e até mesmo o seu peso corporal”, explica o preparador físico Cláudio Rodrigues. Os principais exercícios são a flexão no solo, o supino reto com halteres e o crucifixo, que pode ser feito com halteres ou máquina. O especialista explica o passo a passo de cada exercício. Confira.

Exercício 1: supino reto com halteres

Deitada de barriga para cima, com os joelhos dobrados, segure os pesos em cima do peito. Enquanto expira, estique os braços para cima e, depois, traga novamente os pesos até o peito enquanto inspira.

Exercício 2: crucifixo com halteres

Deitada de barriga para cima, com os joelhos dobrados, abra e feche os braços com os pesos na mão. Enquanto expira, levante os braços para cima até encostar os pesos. Depois, desça os braços lentamente, inspirando.

Exercício 3: flexão solo

Faça flexões no chão, esticando e contraindo os braços. Os joelhos podem ou não estar apoiados no chão.

Observação: a quantidade de séries de um exercício varia muito de acordo com o nível de condicionamento do indivíduo. Portanto, antes de fazer qualquer procedimento mais invasivo, recorra regularmente às atividades físicas, pois, além de benefícios estéticos, você também terá mais qualidade

de vida.