A terapeuta ortomolecular Ana Gabriela Barros explica que o método é visto hoje como tratamento complementar de saúde. O método consiste no estudo bioquímico, enzimático e molecular do indivíduo. “Trabalho com a terapia e outras técnicas complementares há mais de 10 anos. O interesse surgiu pela necessidade de trazer eficiência em tratamentos, saindo da forma convencional e entendendo que cada sintoma é a forma do corpo de se expressar”, explica.

A profissional acredita que todo e qualquer organismo apresenta patologias por estar em desequilíbrio. “Através da biomolecular e física quântica consegui me encontrar e tratar o meu paciente de forma exclusiva, entendendo as suas particularidades e tratando ele de dentro para fora”, ressalta. Adepta da ortomolecular, a assistente jurídica Conceição Pires de Siqueira Filha, 67 anos, procurou ajuda devido às fortes dores causadas pela artrose, que acomete as articulações, desgasta a cartilagem que reveste os ossos e ainda pode danificar os ligamentos.

“Sentia dores praticamente o tempo inteiro. Estava desgostosa da vida. Foi quando ouvi no rádio a propaganda de uma clínica de ortomolecular. Fui sem acreditar muito, mas fiquei impressionada com o resultado”, conta. Além da diminuição das dores, ela conta ter perdido 13 quilos em 30 dias. Além de mudar toda a dieta, o tratamento alia outras terapias oferecidas no local. Carne vermelha, derivados do leite e algumas frutas foram abolidas do cardápio de Conceição.

“Com uso de suplementando minerais, vitaminas e frequenciais quânticos, os pacientes, além de melhorarem sintomas como cansaço, dores e ansiedade e quadros de saúde, eles também começam a emagrecer de forma rápida e duradoura”, explica Ana Gabriela Barros. Para chegar ao objetivo, depois de uma análise sistemática de todos os exames, são utilizadas substâncias antioxidantes, como aminoácidos, minerais e vitaminas. “A terapia contribui, mas não existe milagre. É imprescindível que o paciente alie o tratamento a hábitos saudáveis, com rotina de exercícios físicos adequados e alimentação balanceada”, destaca a terapeuta.