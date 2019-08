Se você passou dos 40 anos e está com dificuldades para ler livro ou jornal, e as telas do computador e do celular são um grande desafio para concentrar a leitura, é bem provável que você esteja com a vista cansada, nome popular da presbiopia, o erro refrativo mais comum. Até mesmo retocar a maquiagem com o espelhinho de bolsa se torna uma tarefa complicada. Além de ser muito frequente, o problema pode ser o primeiro sinal do processo de envelhecimento natural dos olhos.

No Brasil, mais de 60 milhões de pessoas sofrem com a presbiopia, segundo dados mais recentes do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). A vista cansada pode ser diagnosticada com um simples exame. Segundo a oftalmologista Tatiana Nahas, o problema está relacionado à diminuição da capacidade de acomodação da visão.

Para a especialista, um olho jovem e saudável tem facilidade de focalizar objetos de perto e de longe, graças ao processo da acomodação, que envolve diversas estruturas dos olhos, principalmente o cristalino e o músculo ciliar. No entanto, Tatiana Nahas afirma que o envelhecimento natural do corpo enrijece o cristalino e reduz a capacidade de contração do músculo ciliar. A partir daí, de acordo com a oftalmologista, a acomodação é afetada, levando a pessoa a ter dificuldades para focalizar as imagens de perto

Em pessoas sem qualquer problema refrativo, chamadas de emétropes, ou ainda naquelas com hipermetropia, a presbiopia pode se manifestar por volta dos 40 anos. Já os míopes têm certa vantagem já que, segundo Tatiana Nahas, podem demorar mais tempo para desenvolver a presbiopia, pois costumam ter a visão de perto bem preservada.

Problema

O principal sinal de que a presbiopia se instalou é a visão desfocada. De acordo com Tatiana, as pessoas costumam usar estratégias para compensar a dificuldade de enxergar de perto, como afastar o livro ou o celular para conseguir maior nitidez. Outras podem recorrer aos óculos prontos, vendidos em farmácias, ou ainda a lupas para conseguir ler ou ver objetos de perto. Entretanto, segundo a especialista, o esforço visual para conseguir focar as imagens pode levar a outros sintomas, como dor de cabeça, ardência ocular, lacrimejamento, cansaço visual e os sintomas pioram no final do dia e em ambientes com pouca luz.

Existem várias opções de tratamento para vista cansada. O ideal é procurar um oftalmologista para avaliar e prescrever as lentes corretivas de acordo com o grau encontrado. Para a oftalmologista, os óculos prontos podem ser algo paliativo, até que a pessoa passe pela avaliação do médico. Além disso, as lentes devem ser personalizadas e prescritas pelo oftalmologista e, em muitos casos, podem surgir outros erros refrativos ou ainda catarata e problemas no vítreo. Por isso, ela aconselha a consulta com o especialista como fundamental.



Cuidados simples

Atualmente as deficiências nos olhos atingem 314 milhões de pessoas no mundo, segundo o Ministério da Saúde. Esse número poderia ser menor se medidas simples de prevenção fizessem parte da rotina. Evitar coçar, usar sempre óculos com proteção ultravioleta e não abusar do uso de celulares e computadores, por exemplo, auxiliam para que a visão esteja protegida de lesões.

Conforme o oftalmologista Roberto Tadeu Ferreira, alguns hábitos interferem na saúde dos olhos, como fumar, que não é apenas prejudicial aos pulmões, cita o especialista. Pode também ocasionar a degeneração da retina, com perda visual de até 90%. Além disso, doenças sistêmicas, como o diabetes e a hipertensão arterial, que são possíveis de controlar, podem causar danos na retina e provocar a perda da visão.

A irritação nos olhos também é uma queixa constante. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) as impurezas contidas no ar estão diretamente ligadas à lubrificação e saúde da visão. Um estudo feito por uma universidade em São Paulo comprovou que os micro-organismos presentes na atmosfera afetam as lágrimas e desequilibram as funções protetoras. Os olhos secam e ficam mais suscetíveis a problemas.

Pensando em contágio, o oftalmologista chama a atenção para o uso de maquiagem. Segundo ele, é importante sempre retirar os resíduos para dormir para evitar irritação. E não compartilhar lápis de olho, máscara de cílios, pincéis de sombra, delineadores, entre outros itens, pois o contato com artigos contaminados aumenta o risco de conjuntivite infecciosa e terçol.

Tenha atenção

A prevenção pode ser plenamente traduzida pela busca por longevidade e qualidade de vida. Nesse contexto, a medicina preventiva tem trabalhado para evitar doenças ou lesões ao invés de tratar os sintomas. Contudo, na prática, o que ainda se vê são pacientes indo ao médico quando já estão sentindo alguma dor ou distúrbio no funcionamento do organismo.

O mesmo acontece com a nossa visão e o sistema oftalmológico como um todo. De acordo com a oftalmologista Lúcia Helena Meluzzi, o glaucoma, por exemplo, é uma das principais causas da cegueira irreversível e é uma doença de fácil diagnóstico em consultório. Assim, a principal recomendação da especialista para cuidar da visão é ir ao médico pelo menos uma vez por ano.

Entenda o glaucoma

O glaucoma é uma doença do nervo ótico e está associada ao aumento da pressão intraocular. O paciente com glaucoma perde aos poucos a visão periférica, evoluindo para a cegueira. Segundo o oftalmologista Diogo Vieira, o glaucoma é intensificado em pessoas negras, em quem tem mais de 40 anos ou alta miopia. Trata-se também de uma doença hereditária.

"Assim como o diabetes, o glaucoma não vai ter cura, mas tem controle. Em casos extremos, é possível fazer cirurgia, mas de modo geral o tratamento é feito com o uso de colírio. O problema é que, por ser necessário a vida inteira, muita gente desiste e a doença acaba evoluindo para a cegueira”, explica o especialista, acrescentando que muitas vezes a pessoa não percebe que está perdendo a visão periférica.

As doenças refrativas mais comuns

- Miopia: dificuldade para enxergar à distância. As imagens se formam antes da retina.

- Astigmatismo: a pessoa enxerga imagens borradas, tanto de longe, quanto de perto.

- Hipermetropia: dificuldade para enxergar de perto. A imagem é formada depois da retina.

Daltonismo

É uma doença genética em que a pessoa tem dificuldade de diferenciar cores. "Quando essa diferença é específica para as cores verde e vermelho acontece o daltonismo propriamente dito. Mas a dificuldade também pode ser em distinguir outras cores, nesses casos, falamos em discromatopsia", finaliza a médica Lúcia Helena.