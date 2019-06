Ao longo da vida passamos por diversos tratamentos odontológicos, desde uma pequena restauração até a extração de um dente. E com o passar dos anos ainda podemos sofrer com problemas, como desgaste dos dentes ou retração gengival, por exemplo. Assim, sempre surgem momentos quando precisamos devolver a saúde e a estética dos dentes. Para isso, é necessário envolver várias especialidades no processo, que é chamado de reabilitação oral. O cirurgião-dentista Ady Reis fala mais sobre o assunto.

1. O que é a reabilitação oral?

É um tratamento no qual usamos diversas especialidades para recuperar a saúde e estética bucal do paciente. Através de um planejamento detalhado, traçamos um plano de tratamento. Com isso, serão feitos todos os procedimentos para a recuperação das falhas identificadas.

2. Para quais pacientes a reabilitação oral é mais indicada?

Qualquer pessoa pode realizar este tratamento, porém ele é mais indicado para pacientes que apresentam a falta de vários dentes. Além deles, pacientes que tenham problemas digestivos como refluxo ou gastrite também recebem a indicação devido a desmineralização que ocorre nos dentes.

3. Quais as técnicas utilizadas?

Todo o tratamento depende dos resultados dos exames radiográficos, já que a partir deles é traçado o planejamento. Só aí verificamos quais tratamentos devem ser realizados. Mas, em geral, os procedimentos mais comuns envolvem dentística, endodontia, periodontia e, finalizando, a parte estética. Lembrando que os tratamentos variam de um caso para outro e só podem ser determinados com a avaliação clínica e os exames indicados.

4. Vale a pena fazer a reabilitação oral?

Os resultados são bastante satisfatórios, porém temos que estar cientes de que o tratamento pode ser longo e de valor considerável. No entanto, a reabilitação oral quando bem realizada devolve a correta mastigação e a harmonia do sorriso, permitindo ao paciente a satisfação de sorrir novamente.