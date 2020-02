Para emagrecer, é necessária uma mudança de atitude, com cuidados com a alimentação e prática de exercícios. Fórmulas milagrosas não existem no caminho da busca por um corpo magro e saudável. “Nosso corpo é programado para economizar energia desde os tempos das cavernas. Nossa genética é para acumular calorias. Assim que começamos a perder peso, o corpo entra em estado de alerta, aumentando o hormônio da fome e diminuindo o da saciedade. Por isso é tão difícil emagrecer”, explica o cardiologista Arthur Rocha, pós-graduado em nutrologia.

Segundo pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, cerca de 20% da população brasileira está obesa. A epidemia é mundial. Tanto que a doença ganhou um dia no calendário. Na quarta-feira, 4 de março, é lembrado o Dia Mundial da Obesidade. O objetivo da World Obesity Federation, entidade que criou a data, é chamar atenção para o problema de saúde pública.

“Se unirmos a falta de atividade física e a alimentação desregulada inevitavelmente teremos como resultado o ganho de gordura, além de outras complicações para o organismo como, por exemplo, hipertensão e diabetes”, alerta o médico. Para o especialista, o primeiro passo para quem é obeso é procurar um médico especializado que fará uma análise das necessidades de cada organismo. “Muitas vezes a dificuldade em perder gordura está associada ao desequilíbrio hormonal e a problemas psicológicos, como a ansiedade. Por isso, é preciso uma avaliação individualizada para diagnosticar o problema e efetivar um tratamento adequado e eficaz”, pondera.

Reeducar a alimentação é também fundamental na luta contra a balança, segundo. Diminuir a ingestão de carboidratos e açúcares, e intensificar a prática de atividade física, tanto a aeróbica quanto a musculação, estão entre os conselhos do profissional para quem precisa perder peso. “Muitos não acreditam que a musculação auxilia no processo de emagrecimento, porém, além de ajudar a perder peso, ela também favorece a manutenção dos resultados conquistados”, salienta.