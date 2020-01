A frase 'ter uma vida mais saudável' está em, pelo menos, sete de cada dez listas do que se fazer em 2020. Mas antes de pegar pesado na academia, mudar a rotina para dormir, no mínimo, 8 horas por noite, e reservar um tempo para cuidar da mente, é preciso voltar as atenções para o prato. Pensando em quem ainda se alimenta mal a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou uma lista de recomendações para o ano que acaba de chegar.

Segundo a agência de saúde, uma alimentação mais saudável reduz o índice de doenças como obesidade, aterosclerose e diabetes. Confira as dicas para quem quer chegar em dezembro com um estilo de vida mais saudável:

- Consuma uma variedade maior de alimentos

- Prefira alimentos básicos, como arroz, trigo e batatas, combinados com legumes, vegetais frescos, frutas e fontes de proteína

- Opte sempre por alimentos integrais, que contêm grande fonte de fibras e aumentam a saciedade

- Reduza o consumo de alimentos com alto teor de açúcar, sal e gordura. Eles podem ser substituídos por vegetais crus, nozes sem sal e frutas secas, por exemplo

- Diminua também o consumo de sódio, responsável pelo aumento da pressão arterial. A recomendação da OMS é de 5 miligramas diários, o equivalente a uma colher de chá

- Evite alimentos processados e enlatados

- Prefira carnes brancas e alimentos cozidos ou assados

- Não consuma álcool em grandes quantidades