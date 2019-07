Talvez você não saiba o que é, mas muito provavelmente já ouviu falar em bico de papagaio e hérnia de disco, não é mesmo? De acordo com o ortopedista e subespecialista em cirurgia de coluna minimamente invasiva, Rodrigo Souza Lima, o bico de papagaio é um desgaste na coluna, geralmente relacionado à artrose. Já a hérnia de disco envolve o disco entre as vértebras. "Existe na coluna um disco que funciona como um amortecedor e, dentro dele, há um gel. A partir do momento em que esse gel entra no canal vertebral, acaba se formando a hérnia de disco", explica o médico.

Diagnóstico

O diagnóstico de ambos é feito através de exames de imagem. "Na ressonância é possível ver a hérnia de disco e se ela está comprimindo algum nervo. E para o bico de papagaio, a radiografia e a tomografia já conseguem delimitar bem a estrutura óssea desgastada", comenta.

Sintomas

Apesar de indícios diferentes, há maneiras de identificar os problemas. O especialista esclarece que o bico de papagaio geralmente aparece com dores lombares, relacionadas ao movimento e ao esforço, enquanto a hérnia de disco pode surgir com dores nas pernas ou nos pés.

Prevenção

Além de manter uma alimentação mais saudável, é importante praticar atividades físicas regularmente, sempre com a devida orientação de profissionais. "É importante ter a musculatura forte e bem trabalhada e também prestar atenção e ter um cuidado redobrado com a maneira como você se senta e carrega peso, além de conservar uma boa postura", lembra o médico.