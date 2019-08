Atenção, muita atenção! Os nossos pés também merecem cuidados especiais, afinal, aguentar um dia inteiro de trabalho, calçados desconfortáveis ou até mesmo peso excessivo, pode fazer com que o nosso membro inferior se desgaste e, com isso, o aparecimento das famosas dores nos pés, que são adquiridas por distúrbios do próprio pé, além de sobrecarga ou patologias da coluna.

A doença mais comum no pé e a fasciíte plantar, também conhecida popularmente como esporão. Outro problema bem comum é o hálux valgo, que chamamos de joanete. De acordo com o ortopedista Bruno Air, especialista em cirurgia do pé e tornozelo, as principais causas de fasciíte plantar são o excesso de peso, longas horas em pé e o encurtamento da musculatura posterior da perna. Já o hálux valgo é mais comum em quem tem familiares com a patologia e mulheres que usam sapato de bico fino.

O calçado ideal é aquele que proporcione menos sobrecarga dos pés e uma boa acomodação. “Para isso, o calçado não pode ter um solado muito flexível. É preciso que sua parte da frente seja larga suficientemente para acomodar os pés, tanto em largura quanto em altura. A parte de trás do calçado deve ser rígida ao ponto de dar estabilidade para tornozelo e pé. Por fim, as costuras internas não devem ser grosseiras, pois isso pode aumentar o atrito e gerar bastante desconforto”, orienta o médico.

Para mulheres que não abrem mão do salto alto, Bruno destaca que o uso desse tipo de calçado aumenta a pressão na ponta dos pés. “Para ter uma ideia, usar um salto de 4cm aumenta a pressão em aproximadamente 60%. Essa sobrecarga pode causar problemas como metatarsalgias, neuroma de Morton, ruptura da placa plantar (ligamento do pé) e inflamações como a sesamóidite, além de alterar a distribuição de carga ao nível dos joelhos e alteração no alinhamento da coluna”.

O tratamento para a dor nos pés vai variar de acordo com a doença que o acometeu. Pode ser desde uma orientação para mudança no tipo de calçado ou fisioterapia, podendo chegar até a uma indicação cirúrgica. “É preciso deixar claro que na grande maioria das vezes há soluções e recursos interessantes para ter uma vida sem dor. Se algo o incomoda no seu pé, não deixe de procurar seu ortopedista”, conclui o especialista.