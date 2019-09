Sensação de calor intenso, redução do desejo sexual, fadiga, pele seca. Esses são alguns dos sintomas provocados pela irregularidade hormonal. Após os 40 anos, é comum o organismo diminuir a produção de hormônios. Vale destacar que, embora geralmente aconteça entre os 40 e 50 anos, especialistas afirmam que não existe uma idade específica para a mulher entrar na menopausa. O principal sintoma é a interrupção menstrual.

Essa fase pode trazer desconfortos. O organismo deixa de gerar os hormônios estrogênio e progesterona, mas o tratamento com reposição hormonal promete resgatar o bem-estar e a qualidade de vida. Sendo assim, com a chegada dos sintomas, é indicado que a mulher procure um ginecologista ou um endocrinologista para avaliar a conveniência da prescrição de hormônios.

De acordo com a endocrinologista e metabologista Lanna Cristina Gomes Leite, o importante é que o tratamento seja feito logo no início dos primeiros sinais. “Quando a terapia de reposição hormonal é realizada principalmente nos primeiros cinco anos da menopausa, ela tem benefícios imediatos, como a diminuição das sensações de calor da perda de massa muscular, além de melhora do ressecamento vaginal, da qualidade dos cabelos, unhas, bem como o alívio de outros sintomas. É possível manter também o desejo sexual, ter menor índice de incontinência urinária e até diminuir o risco de problemas cardiovasculares.”

Lanna Cristina lembra, ainda, que não existe uma determinação exata do período em que a paciente terá de fazer o tratamento. “O prazo é indeterminado. Podemos dizer que é até a próxima consulta porque, em cada encontro, é necessário reavaliar os benefícios da terapia de reposição hormonal para aquela paciente por meio de exames de imagem, laboratoriais e dos insubstituíveis exames físicos e anamnese, já que o tratamento é individualizado”, explica a médica.



Benefícios x riscos

A reposição hormonal pode trazer riscos para a saúde caso não seja adequada e individualmente prescrita. O medo dos riscos, aliás, é o que tem feito muitas mulheres fugirem da terapia de reposição. O assunto divide opiniões, tanto médicas quanto das mulheres que sentem os incômodos da menopausa. A ginecologista e mastologista Juliana Pierobon explica que há alguns critérios que devem ser avaliados na prescrição do tratamento dos sintomas da menopausa, como idade, tempo de climatério, dosagem hormonal, via de administração dos hormônios, entre outros.

Estudos apontam possíveis riscos nas mulheres submetidas à terapia de reposição hormonal (TRH), como o aumento da incidência do câncer de mama e da doença tromboembólica. “Apesar da incidência em números absolutos de efeitos adversos ser baixa e o risco individual, no primeiro ano de tratamento, ser muito pequeno, esses riscos são cumulativos com o tempo de uso de hormônios”, afirma a ginecologista, que reforça a necessidade de avaliação caso a caso.

De acordo com a especialista, a terapia de reposição hormonal pode ser indicada preferencialmente na perimenopausa (fase que antecede a menopausa, com as últimas menstruações) ou nos primeiros anos da menopausa, em mulheres sintomáticas na faixa dos 50 a 59 anos de idade. A TRH, nesses casos, serve para combater as famosas ondas de calor, chamadas de fogachos, além de sintomas de ressecamento vaginal, problemas urinários, perda de libido e diminuição de memória. Além disso, o tratamento atua contra a perda de massa óssea precoce, que confere maior risco de fraturas às mulheres, e aumenta a proteção cardiovascular, reduzindo a chance de enfarte e de acidente vascular cerebral (AVC).

“Nessa população até 59 anos, a TRH pode conferir enormes benefícios, mas, se o tratamento de reposição hormonal começar depois de mais de dez anos do início da menopausa, pode levar a efeitos colaterais perigosos”, pondera Juliana, que complementa: “O tempo de prescrição ainda é um desafio, pois os estudos realizados até hoje são inconsistentes para definir quando interromper a hormonioterapia. A decisão de iniciar ou manter a reposição hormonal, repito, deve ser individualizada, com base na gravidade dos sintomas. Além disso, a terapia precisa ser permanentemente monitorada e pode ser mantida enquanto os benefícios forem superiores aos riscos, sempre sob supervisão médica”, alerta.

Tipos de tratamento

Para a realização da TRH, existem medicamentos hormonais tradicionais encontrados nas farmácias e os chamados hormônios bioidênticos, geralmente processados em farmácias de manipulação. Porém, os bioidênticos não são recomendados pela médica. “Não existem razões médicas ou científicas para recomendar esse tipo de hormônios. As preparações hormonais bioidênticas ou ‘customizadas’ não foram testadas em estudos e sua pureza e riscos são desconhecidos”, aponta a ginecologista.

Uma forma natural de amenizar os sintomas da menopausa é adotar um estilo de vida saudável, prestando maior atenção à alimentação e praticando atividades físicas. “A transição da menopausa pode estar associada a um declínio considerável na qualidade de vida decorrente da diminuição dos níveis de hormônios circulantes no organismo feminino. Então, manter um estilo de vida com alimentação adequada, exercícios físicos e práticas de atividades redutoras de estresse, como meditação e ioga, podem auxiliar muito essas mulheres a passar pelas modificações dessa fase com mais qualidade de vida.”

Dicas de profissional

A ginecologista e mastologista Juliana Pierobon lista algumas orientações para amenizar os incômodos da menopausa Uma dieta rica em cálcio, com suplementação de vitamina D e alimentos derivados da soja (isoflavona), associada a exercícios físicos regulares, auxilia na manutenção da massa óssea e muscular e no equilíbrio do peso corporal, além de propiciar bem-estar físico

- O uso de medicamentos fitoterápicos, como Borago officinalis, glicynemax, Ccimifuga racemosa, Hipericum perforatum, entre outros, pode ter efeito bastante positivo no tratamento dos sintomas menopáusicos.

- Medicamentos não hormonais, como alguns antidepressivos, podem ser utilizados no tratamento de fogachos e alterações de comportamento, como depressão e ansiedade.

- Hormônios tópicos vaginais podem trazer alívio para sintomas de ressecamento na vagina e dores nas relações sexuais. O uso em conjunto com hidratantes vaginais e lubrificantes também pode melhorar a saúde sexual da mulher. Além disso, técnicas que utilizam laser e radiofrequência vaginais apresentam bons resultados contra esses sintomas.