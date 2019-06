Com a chegada das férias, muitas gestantes planejam viajar de avião. No entanto, as futuras mamães devem estar atentas a saúde e aos direitos legais durante a viagem. “A Associação Brasileira de Agências de Viagem recomenda que, a partir da 36ª semana de gestação, mesmo sem complicações, a paciente deve ter atestado médico. A partir de 38 semanas, a viagem de avião deve acontecer somente se acompanhada do médico, devido ao risco de trabalho de parto. Para aquelas que estão passando por sangramentos vaginais, diabetes, pressão alta ou antecedente de parto prematuro no passado com risco de nova ocorrência, a viagem não é indicada”, afirma o ginecologista Renato de Oliveira, obstetra da Criogênesis.

O especialista alerta que durante a gestação a quantidade de sangue circulante aumenta cerca de 30 a 45%. Por esse motivo, ficar muito tempo na mesma posição dificulta o retorno venoso e causa inchaço, muitas vezes maior do que o já experimentado por pessoas não grávidas. “Para evitar esse incômodo, recomenda-se o uso de meia elástica, elevação dos membros e uma caminhada a cada duas horas, caso o voo seja longo. Outra dica importante é quanto à alimentação, que deve ser balanceada e com bastante hidratação”, orienta.

Abaixo, o médico lista algumas dicas para a gestante aproveitar ao máximo a viagem, sem imprevistos ou surpresas. Veja.

Estresse

Para evitar o estresse é aconselhável que antes da viagem todas as reservas sejam feitas com antecedência: passagens, hotéis, aluguel de carro e, inclusive, o assento do avião. Nesse sentido, é ideal escolher aqueles localizados próximo ao corredor, pois facilitam as idas ao banheiro. Dê preferência para malas leves e roupas confortáveis. Quanto aos possíveis atrasos, procure ler um livro ou ouvir músicas. Aproveite o tempo livre e prepare uma farmacinha para levar determinados medicamentos, conforme orientação prévia médica.

Passeios

Chegando ao destino, dê preferência para atividades que não envolvam esforços físicos intensos. Caminhadas, visitas aos museus e restaurantes são sempre boas opções. Realize as compras que exigem pesquisas de preços ou produtos em dias alternados, pois a gestante poderá cansar mais rápido e não terá o mesmo ritmo de sempre. Em dias muito cansativos ou quentes, busque momentos de relaxamento, repousando ou colocando os pés para cima.

Alimentação e hidratação

Principalmente durante viagens muito longas, é ideal que a grávida tenha uma garrafa de água para a hidratação. Mesmo fora da rotina, a gestante não pode se descuidar da alimentação, sendo ideal que a futura mamãe realize as principais refeições e que tenha sempre à disposição pequenos lanchinhos, como barras de cereal, frutas secas ou bolachas salgadas.

Vacinas

Apesar do temor de vacinar gestantes devido ao risco de anomalias fetais e aborto, os efeitos de uma doença infecciosa muitas vezes suplantam os eventuais riscos da vacinação. Dessa forma, vacinas inativas como difteria, tétano, influenza, hepatite B e coqueluche são seguras e podem ser utilizadas nas gestantes. Vacinas que contém vírus ou bactérias vivas, a princípio, devem ser contraindicadas, como varicela, sarampo, rubéola, caxumba, febre amarela, entre outras, exceto em situações nas quais o risco de adoecimento supere o risco teórico vacinal.