Escolher o filtro solar errado pode resultar em problemas como vermelhidão, queimaduras, oleosidade e acne. Além disso, a exposição aos raios solares traz perigos a longo prazo, como o envelhecimento precoce e o melanoma, um tipo de câncer agressivo.



Eleger o produto adequado para cada tipo de pele nem sempre é uma tarefa fácil. Devemos considerar fatores como tipo e cor da cútis, sensibilidade, presença de manchas, sardas e quantidade de tempo de exposição solar. Como regra geral, um protetor solar com FPS 30 e proteção aos raios UVA e UVB funciona bem para a maioria da população brasileira.



Se você quer otimizar ainda mais o resultado, confira algumas dicas para identificar o filtro solar para o seu tipo de pele.



Oleosa e com acne: use produtos com textura em gel, gel-creme ou fluida, que tenham toque seco e ofereçam controle de oleosidade.



Normal e mista: textura sérum e gel-creme são as melhores opções para preservar a hidratação natural da pele sem deixá-la oleosa.



Seca: produtos cremosos costumam funcionar bem. Outra opção é utilizar creme anti-idade ou hidratante antes de aplicar o protetor solar.



Com manchas: o ideal é usar produtos que tenham cor de base, uniformizem o tom da pele e ofereçam proteção ampliada contra os raios UVA e UVB e à luz visível – aquela emitida por lâmpadas e eletrônicos. Você pode contar também com os protetores solares com ação clareadora.