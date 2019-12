Ainda que muitas pessoas se sintam eternamente jovens e dispostas, o processo natural de envelhecimento chega para todos. E, quando a saúde começa a dar sinais de que já não é mais a mesma, alguns problemas costumam surgir. É raro alguém que esteja imune às dificuldades relacionadas à visão, que tende a diminuir com a idade.



O envelhecimento das estruturas oculares contribui para as alterações visuais. Por isso, é fundamental fazer dos cuidados oculares um hábito constante, com boa higiene e alimentação como forma de precaução. O acompanhamento médico frequente também previne o aparecimento de diversas doenças.



Confira abaixo os problemas oculares mais comuns em cada faixa etária:



De 0 a 10 anos

Os cuidados começam na gestação, quando a mãe precisa se prevenir contra a rubéola e a toxoplasmose por meio de vacinas. Essas doenças podem causar cegueira e transtornos neurológicos no feto. Já após o nascimento é necessário realizar a primeira avaliação oftalmológica com o teste do olhinho.



Dos 10 aos 20 anos

A vida escolar costuma revelar os primeiros problemas de visão. Os mais comuns são os erros refrativos, que causam miopia, hipermetropia e astigmatismo e normalmente são descobertos após queixas constantes de dores de cabeça, olhos vermelhos, coceira, cansaço visual ou embaçamento da visão. O mau rendimento escolar também é mais um sinal de que algo não está bem.



O uso contínuo de aparelhos eletrônicos contribui, ainda, para o aparecimento da síndrome da visão do computador (CVS). Como os adolescentes passam muito tempo interagindo com o celular e o notebook, piscam menos e os olhos ficam mais secos, causando alterações visuais em alguns momentos. É ainda na puberdade que a ceratocone é mais propensa a surgir, uma doença ocular não inflamatória que afeta o formato e a espessura da córnea, provocando a percepção de imagens distorcidas.



Dos 20 aos 40 anos

Nesta fase, o grau sofre diversas alterações, e outras doenças com predisposição genética costumam aparecer. A preocupação é maior com a pressão dos olhos, cujo aumento é relacionado ao glaucoma, uma doença silenciosa que leva à cegueira irreversível quando não tratada. Também é na vida adulta que homens e mulheres sentem a vista mais cansada e apresentam maior tendência à presbiopia, a dificuldade para enxergar de perto por conta da perda da capacidade de foco.



A partir dos 50 anos

Os problemas oculares mais comuns nesta idade são a degeneração macular e a catarata. O primeiro é influenciado pela perda da percepção de detalhes, formas e cores pela parte central da retina. O segundo é causado pelo envelhecimento do cristalino e por fatores congênitos, medicamentoso, traumático ou inflamatório.