De acordo com levantamento da plataforma Cardiômetro, da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), mais de 289 mil pessoas morreram de doenças como acidente vascular cerebral (AVC) e a endocardite em consequência de patologias cardiovasculares.

Números da Organização Mundial da Saúde (OMS) também apontam as doenças cardiovasculares como a principal causa de morte no mundo. No estudo mais recente, de 2015, a totalidade de mortes envolvendo essas enfermidades alcançou 17,7 milhões, representando 31% das mortes registradas em âmbito global.

De acordo com a especialista em clínica médica e pós-doutora em cardiologia pela Universidade de Harvard, Renata Castro, algumas doenças são causadas por agentes específicos, como as doenças infecciosas.

“Neste grupo, podemos citar as pneumonias causadas por bactérias, ou mesmo a dengue, causada por um vírus. E quando falamos de doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular encefálico, não é possível apontar um único culpado. Existe, na verdade, uma série de fatores de risco que contribuirão para o aparecimento dessas doenças”, explica a especialista, que também faz as seguintes alertas com relação ao Covid-19:

1. O novo Coronavírus vem assustando todos nós, mesmo estando tão distantes da China (onde começou) e da Europa. O fluxo frequente de pessoas entre os países e o inverno nos países com maior número de casos acaba facilitando a disseminação rápida desta epidemia. Apesar de mais de 80% das pessoas infectadas pelo Coronavírus apresentarem apenas sintomas leves, como se fosse uma gripe, e recuperarem-se sem a necessidade de intervenção médica, a morte ocorre em 2,3% dos casos. Vale lembrar que a chance de morte e de sintomas graves (muitas vezes com necessidade de tratamento intensivo) aumenta em indivíduos mais velhos. Na China, a mortalidade é de 8% em pacientes infectados com idade entre 70 e 80 anos e sobe para 14,8% naqueles com mais de 80 anos.

2. Além disso, pessoas com outras doenças, como doenças do coração, também apresentam maior risco de gravidade. Dos casos relatados de morte por Coronavírus, 6% das pessoas eram hipertensas e 10,5% tinham doenças cardiovasculares. Também é importante frisar que 5,6% tinham câncer, 6% eram diabéticos e 6% tinham doenças pulmonares.

3. Mesmo pessoas sem doenças cardíacas, podem evoluir arritmias e até mesmo infarto.

4. Para se proteger do Coronavírus, as medidas de higiene são essenciais: lavar as mãos adequadamente, cobrir boca e nariz com lenço ou braço ao tossir ou espirrar e evitar aglomerações. Os pacientes com doenças cardíacas precisam de cuidados extras e atenção redobrada para evitar a infecção. As vacinas devem estar em dia e as medicações de uso regular não devem ser suspensas sem orientação médica.