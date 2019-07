A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) desenvolve campanhas que procuram ajudar na saúde da população. Em uma dessas ações, a sociedade alerta que o uso do aparelho celular influencia direta e negativamente na nossa postura e na mecânica corporal. Isso contribui para constantes dores no pescoço, costas, ombros e braços.



Em posição normal a cabeça pesa 5 quilos em média. Quando inclinada para mexer no dispositivo móvel, o peso passa a ser maior, podendo atingir até 15 quilos. Ainda de acordo com a SBOT, os principais problemas ortopédicos são a sobrecarga na coluna vertebral pela inclinação da cabeça, a sobrecarga nos ombros pelo esforço de segurar o aparelho por muito tempo na mesma posição, além de problemas nas mãos e nos dedos devido aos movimentos repetitivos da digitação.



Para evitar esses problemas, a instituição lista algumas recomendações, fundamentais para a boa postura ao usar o celular:



1. Não use o seu celular ou tablet para trabalhos longos. Prefira o computador de mesa ou laptop. E verifique se esses dispositivos estão dispostos ergonomicamente.

2. Ao usar o celular, o ideal é posicionar o aparelho um pouco abaixo do seu rosto.

3. Apoie o braço em uma superfície estável.

4. Faça exercícios de alongamento para aliviar a tensão no pescoço.