Em busca de um resgate da autoestima e um estímulo à sexualidade, as mulheres começam a cuidar também da saúde íntima. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos apontou que 48% das mulheres que tiveram mais de um parto natural sofrem com a flacidez vaginal. Dessas, 62% nunca discutiram esse assunto, pois se sentem constrangidas. Além disso, com as alterações hormonais típicas do envelhecimento, o aparelho genital passa por mudanças que, muitas vezes, dificultam o ato sexual e o prazer.

Conhecer e tratar a genitália passa por resolver problemas que existiram desde o nascimento ou foram adquiridos após o parto e cirurgias ou, simplesmente, que ocorrem com o envelhecimento. A novidade é que hoje é possível melhorar esses incômodos sem cirurgia, com os tratamentos de rejuvenescimento íntimo. De acordo com a dermatologista Maria Lígia Mendonça, mais do que uma questão estética, o rejuvenescimento íntimo é um recurso importante para a saúde, qualidade de vida e bem-estar da mulher.

“Com o passar do tempo, a flacidez vai ocorrendo em todas as partes do corpo e também na região íntima. Isso provoca um afrouxamento do canal vaginal e uma flacidez externa dos grandes lábios, o que pode comprometer a vida sexual das mulheres. Além disso, as gestações e partos provocam alterações no assoalho pélvico, podendo levar à incontinência urinária. Na perimenopausa, fase que marca o fim da vida reprodutiva da mulher e antecede a menopausa, ocorre também o comprometimento da lubrificação íntima e atrofia do canal vaginal. Todas essas alterações podem ser tratadas com os recursos de rejuvenescimento íntimo. O tratamento é indicado para qualquer mulher que tenha uma ou mais dessas queixas”, diz a médica.

Três técnicas principais são usadas no tratamento. “A primeira utiliza a radiofrequência e trata desde o canal vaginal interno até a parte externa, os grandes lábios. Em segundo lugar, em pacientes com flacidez intensa e perda de volume nos grandes lábios, podemos lançar mão do preenchimento com ácido hialurônico e do laser”, conta Maria Lígia.

O laser atua principalmente nos casos de atrofia da mucosa da região íntima e no combate à flacidez, além do clareamento da região. A radiofrequência, por sua vez, melhora o tônus do canal vaginal e a flacidez interna e externa, com reflexos na satisfação sexual, na incontinência urinária de esforço, em casos leves a moderados, além do aumento da sensibilidade da região íntima. E o preenchimento com ácido hialurônico é indicado nos casos de perda de volume e flacidez dos grandes lábios e traz melhora do aspecto estético.

Vida sexual e autoestima

Para a realização desses tratamentos é usado um anestésico tópico, o que faz com que os procedimentos sejam extremamente confortáveis. De acordo com a necessidade de cada paciente, são realizadas, em média, de uma a seis sessões. Nenhum deles exige tempo de recuperação. A paciente pode manter suas atividades normalmente. “O rejuvenescimento íntimo resulta em muitos benefícios para a saúde e para a estética da genitália. Mas não há dúvidas de que uma das maiores vantagens do tratamento é a melhora da vida sexual e da autoestima da mulher”, diz Maria Lígia.

Exemplo disso é o caso da corretora de imóveis Joana Ferreira, de 46 anos. “Eu tinha algumas questões que me incomodavam muito em relação a minha região íntima. Uma delas era a flacidez. Com o tempo, a gente vai perdendo aquele aspecto de durinho e tudo parece despencar. Além disso, também tinha incontinência urinária, em um grau leve, mas que me incomodava muito.”

Ela conta que ficou sabendo dos procedimentos disponíveis pelas redes sociais e buscou informações com uma especialista. “Vi uma publicação sobre o tratamento e fiquei muito curiosa. Marquei uma consulta para tirar as dúvidas e aí resolvi fazer o tratamento, que superou as minhas expectativas, porque no início eu não estava muito confiante”, lembra.

Para Joana, um dos benefícios mais perceptíveis foi a melhora da flacidez. “Foi algo que mudou muito mesmo. A lubrificação e a aparência geral também mudaram. Além disso, senti melhora na estrutura muscular interna. Digamos que você consegue fazer mais pressão com a vagina”, conta, aos risos.

Viúva há 16 anos e namorando no momento, Joana garante que houve mudanças benéficas também na sua vida sexual. “Com a idade, a lubrificação diminui e o procedimento ajudou bastante nisso. Adorei o resultado e meu namorado também gostou muito. Ele até sugeriu pagar mais três sessões do tratamento no ano que vem como um presente para nós dois.”

A corretora diz, ainda, que costuma indicar o procedimento para familiares e amigas. “Outro dia, estava na fila do banco e a mulher na minha frente comentou que não consegue segurar o xixi por muito tempo. Mesmo sem a conhecer bem, já indiquei. Acho que, se é algo que te faz bem, que melhora sua qualidade de vida, tem de compartilhar, porque muitas pessoas não sabem dessa possibilidade ou não buscam o tratamento por algum tipo de vergonha”, finaliza.



Brasil é líder em cirurgias íntimas

Segundo um relatório da Sociedade Internacional de Cirurgias Plásticas Estéticas, o Brasil lidera a lista de cirurgias plásticas vaginais. O último levantamento, de 2016, mostra que cerca de 25 mil brasileiras passaram por procedimentos na vagina naquele ano. Constrangimento, dor e até problemas de saúde, como incontinência urinária, são as causas mais frequentes da procura pela cirurgia.

Esse procedimento só pode ser realizado após os 18 anos de idade, depois dos genitais terem se desenvolvido completamente. A vagina pode sofrer grandes alterações durante a gravidez e na menopausa. Por isso, não existe um momento mais indicado para a mulher recorrer a esse tipo de tratamento estético, sendo essa escolha muito pessoal.

De acordo com Arnaldo Korn, diretor do Centro Nacional de Cirurgia Plástica, é importante esclarecer que na maioria dos casos de cirurgia íntima feminina, o objetivo é deixar a região mais “bela”, mas isso também é muito subjetivo. Portanto, antes de tomar a decisão de realizar uma cirurgia de rejuvenescimento vaginal, é preciso que a mulher pense sobre o assunto durante alguns meses e converse com um médico de confiança. “Essa cirurgia é indicada para qualquer mulher insatisfeita com a aparência estética da sua vagina, que sente dores durante relações sexuais e incômodo ao usar algumas vestimentas mais apertadas”, explica.

“Uma das primeiras questões que surgem ao se cogitar um tratamento estético é quanto vai custar essa mudança. O valor varia de acordo com o procedimento, mas fica, geralmente, entre R$ 3 mil e R$ 6 mil. Toda cirurgia plástica deve ser feita a partir do momento em que a pessoa se sente incomodada com algo em sua aparência. Porém, o paciente não pode se deixar levar pela vaidade e descuidar da segurança. Não se pode optar pelo que é barato se não tem qualidade e não garante todo o processo de forma correta. É preciso pesquisar para se certificar do que é mais seguro e indicado”, destaca Arnaldo.

Ninfoplastia

O procedimento mais buscado é a redução dos pequenos lábios, chamada ninfoplastia ou labioplastia, cirurgia simples que tem duração de uma a duas horas, exige internação de 24 horas e que permite a retomada das atividades normais leves em três dias. “É um procedimento indicado para finalidade estética quando há incômodo psicológico durante as relações sexuais ou em casos em que o tamanho exagerado das estruturas causa dor durante o ato sexual”, explica o cirurgião plástico Juliano Souto Ferreira.

Segundo o médico, esse tipo de cirurgia plástica pode não só melhorar a autoestima da mulher que se sente desconfortável com sua região íntima, mas também prevenir infecções, já que o grande volume pode levar ao acúmulo de secreções de urina. “No entanto, é importante ressaltar que a ninfoplastia não é indicada para pessoas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e insuficiência cardíaca ou com infecção ativa no local.”

Para quem tem interesse em realizar o procedimento, o médico conta que no pós-operatório do procedimento é comum a paciente sentir inchaço, vermelhidão e diminuição da sensibilidade por cerca de 15 dias. “A mulher pode retomar suas atividades rotineiras, desde que sejam leves, após três dias de repouso. A recuperação total varia de acordo com a paciente, mas, normalmente, a cicatrização é completada depois de 30 dias. As relações sexuais podem ser retomadas 30 ou 45 dias após a cirurgia.”

Saiba mais

Confira algumas recomendações para uma boa recuperação.

- Higienizar a região íntima com água morna e sabonete neutro durante o banho.

- Limpar a região com água e sabonete após urinar.

- Fazer a cirurgia logo após o final da última menstruação, pois, caso o ciclo comece depois do procedimento, pode dificultar o pós-operatório.

- Usar calcinhas frouxas de algodão e roupas confortáveis que deixem a região arejada.