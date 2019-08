A osteoporose é uma patologia que acelera a perda de massa óssea, deixando os ossos mais frágeis e porosos e que costuma surgir na terceira idade. Com isso, os riscos de fraturas aumentam, principalmente no quadril, na costela e no colo do fêmur. Mas ainda há muitas dúvidas sobre as causas e os tratamentos da doença. Assim, o reumatologista Levi Jales Neto destaca e esclarece alguns mitos e verdades. Confira:



Apenas as mulheres desenvolvem a patologia

MITO. Homens também têm osteoporose, sendo prevalente após os 70 anos. Segundo a Fundação Internacional da Osteoporose, uma em cada três mulheres acima de 50 anos terá osteoporose. Entre os homens, o índice é de um para cinco. A chance entre as mulheres é maior por causa da diminuição de alguns hormônios após a menopausa.



Apenas os laticínios são boas fontes de cálcio

MITO. Existe cálcio também de origem vegetal. Como nozes, sementes, alho e vegetais de folha verde escura. A consulta com o nutricionista é importante para adaptar no cardápio fontes variadas de cálcio.



Hábitos alimentares ruins na infância podem influenciar no surgimento da doença

VERDADE. A massa óssea é formada na infância e adolescência e necessita de cálcio e vitamina D para sua formação, geralmente proveniente de uma dieta equilibrada e exposição solar.



É arriscado praticar atividades físicas quando há o diagnóstico da doença

MITO. Somente as atividades de elevado impacto e aquelas com flexão da coluna podem aumentar a incidência de fratura.



Osteoporose pode ser uma doença silenciosa

VERDADE. A maioria dos casos ela só é diagnosticada após a fratura porque não apresenta sintomas. Por isso, é necessário a investigação com densitometria óssea durante os exames anuais para tratamentos preventivos.



Osteoporose não possui tratamento

MITO. Apesar de não haver cura, existem diversos tratamentos, incluindo medicamentos e medidas não medicamentosas. O tratamento depende de cada paciente.



A melhor prevenção é manter uma alimentação equilibrada e prática de exercícios

VERDADE. Diversos estudos comprovam essas medidas como prevenção. Por isso é fundamental a inclusão de alimentos ricos em cálcio na dieta, além de manter uma alimentação equilibrada ao longo da vida. Já a atividade física promove uma pressão dos músculos sobre o tecido ósseo, estimulando sua formação e rigidez, desenvolvendo o reflexo e o equilíbrio, prevenindo quedas.