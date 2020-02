Após uma entrevista completa, inclusive com informações sobre doenças anteriores, nível de atividade física e vida reprodutiva, são solicitados exames de laboratoriais como os de sangue e urina, que medem a dosagem de radicais livres e antioxidantes, para avaliação geral do paciente e exame de biorressonância, que mede a capacidade de resposta do organismo a um estímulo. Depois da busca, o terapeuta está pronto para localizar onde é necessário harmonizar as reações químicas e conseguir o equilíbrio do organismo. A terapia vai identificar se há intoxicação por algum metal pesado ou deficiência de minerais. Depois da análise dos resultados, serão prescritas fórmulas manipuladas.