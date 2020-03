De acordo com dados da Associação Brasileira do Sono (ABS), colhidos durante a Semana do Sono de 2018 e 2019, a população brasileira está dormindo menos durante os dias da semana – de 6,6 horas em 2018 para 6,4 horas em 2019. Entre as pessoas que relataram problemas com o sono, o número aumentou de 56,7% para 60,4% no último ano. Dentre as principais reclamações, estão: acordar durante a noite, acordar sentindo-se cansado, ter pesadelos e apneia do sono.

Em relação as atividades realizadas na hora que antecede ao início do sono (higiene do sono), a utilização de aparelho eletrônico segue em primeiro lugar entre os adolescentes, com 94%, e assistir televisão entre os idosos, com 68,7%. Criada pela Associação Brasileira do Sono, a Semana do Sono deste ano aborda o tema “Sono e sonhos melhores para um mundo melhor”, e será realizada em mais de 60 cidades brasileiras entre os dias 13 e 19 de março, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância do sono para a saúde física e mental.

De acordo com otorrinolaringologista especialista em medicina do sono, Danilo Sguillar, estamos passando por uma “epidemia de privação de sono”. “O ser humano nunca dormiu tão pouco. E quanto menos sono, menos sono REM (fase na qual ocorrem os sonhos mais vívidos). Outras condições que diminuem o sono REM são: uso de álcool, antidepressivos e ansiolíticos, além da apneia do sono”.

Ainda segundo Sguillar, respeitar as horas de sono, dormir no horário correto, evitar estimulantes luminosos próximos da hora de dormir, assim como refeições copiosas são fundamentais para uma boa noite de sono. “Procure aprender a relaxar. Você pode buscar auxílio no mindfulness, no yoga, na meditação. É fato que uma pessoa relaxada dorme melhor, aprofunda no sono e acorda descansada”, conclui.