Para muitas mulheres, menstruar sinaliza o bom funcionamento do corpo. No entanto, para outra parte da população feminina, o período traz desconforto, dores e irritação. Apesar das diversas opiniões sobre o tema, a verdade é que a menstruação ainda é cercada de diversas dúvidas.

O ginecologista e infertileuta da Criogênesis, Renato de Oliveira, revela os principais mitos e verdades que envolvem o período menstrual:

1 - É impossível engravidar durante o período menstrual

MITO. A menstruação significa que a preparação da parte interna do útero, denominada endométrio, descamou após a ovulação que aconteceu, geralmente, 14 dias antes. Entretanto, para mulheres com ciclos irregulares ou com sangramentos anormais, pode haver uma confusão sobre o que seria a menstruação propriamente dita. “Assim, em casos de ciclos irregulares, ou seja, fora do período entre 25 e 35 dias para quem não faz uso de anticoncepcional e para quem apresenta sangramentos vaginais anormais, é necessário procurar um especialista”, recomenda Renato.

2 - Menstruação irregular pode indicar problema de saúde

VERDADE. Dentre as causas mais comuns da menstruação irregular estão o hipotireoidismo, síndrome dos ovários policísticos, alterações na glândula suprarrenal, tumor na hipófise ou até mesmo estresse. Outro ponto que deve ser analisado é o fluxo de sangue menstrual, que em grandes quantidades pode causar anemia. Portanto, desde a primeira menstruação, registre a data de início e quantos dias duram, assim é possível verificar se os ciclos mantêm sempre um mesmo intervalo sendo, então, considerado regular ou não.

3 - Absorvente interno e coletor menstrual podem tirar a virgindade

MITO. A perda da virgindade é um conceito que pode levar a algumas considerações, inclusive sobre a ruptura do hímen. Porém, de um modo geral, depende da penetração no ato sexual. “Neste cenário, para as mulheres que ainda não tiveram relação sexual, o uso de dispositivos internos à vagina não é recomendado”, alerta.

4 - A mulher fica menos produtiva durante o período menstrual

VERDADE. De acordo com o Estudo DISAB (Dismenorréia & Absenteísmo no Brasil), desenvolvido por ginecologistas e publicado na Revista Brasileira de Medicina, a cólica menstrual diminui em até 67% a capacidade de produção no trabalho profissional e na realização das atividades diárias.

5 - Não é indicado fazer atividade física durante a menstruação

MITO. Muitas mulheres acreditam que o melhor a fazer no período menstrual é descansar, no entanto, os exercícios ajudam no combate à cólica e aos sintomas da TPM, pois o corpo libera endorfina - substância que aumenta a sensação de bem-estar. Outro benefício é a melhora a circulação sanguínea, que ajuda a amenizar contrações do útero.

6 - Comer chocolate melhora a TPM

VERDADE. O chocolate possui substâncias de efeito estimulante e antidepressivo, como a serotonina, que traz sensação de prazer e conforto.

7 - Mulheres que trabalham juntas podem menstruar no mesmo período

VERDADE. “Não há uma explicação cientifica comprovada, mas acredita-se que esse fenômeno pode acontecer por causa dos feromônios, odores naturais exalados pelo corpo feminino que não somos capazes de perceber e que poderiam causar esse sincronismo”, finaliza o especialista.