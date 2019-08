O leite materno contém cerca de 100 componentes de anticorpos que não são encontrados no artificial e, a cada dia, a ciência vem descobrindo no leite novas substâncias que atuam no sistema imunológico. O leite da mãe é a primeira vacina que a criança recebe, tanto que a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), é que a criança seja alimentada durante os seis primeiros meses de vida exclusivamente com leite materno. O aleitamento reduz a mortalidade na infância, protege contra diarreia, infecções respiratórias, alergias, hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade.

Para a mulher, ele colabora para a contração do útero e auxilia na perda de peso depois do parto. “Além de diminuir o sangramento pós-parto e, consequentemente, reduzir a chance de a mãe desenvolver anemia, a amamentação exclusiva no peito reduz o tempo de recuperação do organismo da mãe. A longo prazo, diminui a chance de desenvolvimento de diabetes e doenças cardiovasculares, reduzindo também o risco de câncer de mama e de ovário”, explica o presidente da Comissão Nacional Especializada em Aleitamento Materno da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Coríntio Mariani Neto.

O ato da amamentação promove, ainda, o crescimento do vínculo afetivo entre mãe e filho. Esse impacto nas emoções de ambos é causado, principalmente, pelo estímulo dos sentidos dos bebês. O cheiro e o som do batimento cardíaco e o calor do corpo da mãe funcionam como impulsos para o bebê e o deixam tranquilo e seguro.

Mas é fato que muitas mulheres ainda se sentem inseguras ao encarar a amamentação. Segundo o médico, é importante que esse assunto seja abordado com o obstetra desde a gestação. “Durante o pré-natal, todas as grávidas deveriam receber orientações sobre as vantagens da amamentação, como produzir e manter a produção do leite, os riscos da alimentação artificial, aleitamento materno exclusivo, alojamento conjunto, livre demanda, início precoce do aleitamento, entre outras. O aconselhamento gera maior confiança da gestante em si mesma, mais ainda quando envolvemos o companheiro e outros familiares próximos.”

Especial atenção deve ser dada às gestantes com maior chance de dificuldade para amamentar, como as que são mães pela primeira vez, as adolescentes, aquelas com história de insucesso na amamentação, as que têm antecedentes cirúrgicos mamários, obesas ou que foram submetidas a cirurgia bariátrica e as mães com gestação múltipla. “É importante explicar que a natureza prepara adequadamente as mamas para a amamentação e, por isso, não se deve usar cremes, sabonetes ou loções, nem esfregar ou massagear os mamilos. No banho, basta enxaguá-los e secá-los normalmente, sem friccionar a toalha. O aumento de volume das mamas recomenda o uso de sutiã confortável, com alças largas. É fundamental que as mamas sejam examinadas a fim de detectar precocemente e procurar corrigir qualquer anomalia que possa interferir no processo de amamentação”, afirma o especialista.

A principal dica para viver esse momento com mais confiança é lembrar que praticamente todas as mães produzem o leite necessário para alimentar os seus bebês. O fundamental é procurar orientação profissional adequada para que a amamentação seja praticada de forma correta. “Sua produção de leite será tanto maior quanto mais frequentes forem as mamadas, pois a sucção do peito pela criança é o maior estímulo para a produção contínua de leite por meio do reflexo que determina um aumento na produção de prolactina, que é o hormônio responsável pela produção de leite. Por isso, é essencial que as mamadas ocorram por livre demanda do bebê. A falta de orientação profissional adequada pode levar à baixa produção de leite, por exemplo, pelo pequeno número de mamadas diárias, devido a eventual horário fixo de intervalo e duração das mamadas”, lembra Coríntio Mariani Neto.

A pega

De acordo com o especialista, é difícil o bebê não pegar o peito. Se ele tem fome, até por instinto, ele tentará mamar. Pode acontecer que haja alguma dificuldade ao nascer, necessitando de ajuda num primeiro momento. O contato precoce logo após o nascimento é um poderoso auxílio no estabelecimento de vínculo afetivo entre mãe e bebê. “A hora inicial de vida é como que uma janela de facilitação se houver contato físico, que pode incluir a primeira sucção. Isso facilita a superação e impede a ocorrência dessa dificuldade inicial ou outros problemas, como fissuras, por exemplo”, esclarece Coríntio Mariani Neto.

Algumas formas de manifestação de dificuldade para mamar são: o bebê suga o lábio inferior ou a língua; a sucção é fraca, a língua apenas tremula; ele suga só o mamilo, causando rachaduras; a mama está ingurgitada e o bebê não consegue abocanhá-la e fazer a pega adequada. “Nos dois primeiros casos, deve ser treinada a sucção antes de cada mamada. Nas duas últimas, a mãe deve ordenhar o leite a fim de amolecer o peito, para que o bebê possa abocanhá-lo, fazendo a pega correta. Ela deve colocar o máximo de aréola na boca do bebê, pinçando a mama entre o polegar e indicador ao fazer a introdução. Se necessário, puxar o queixo para baixo a fim de aumentar a abertura da boca. Essas intervenções devem ser feitas com orientação do pediatra ou do obstetra e com muito cuidado e paciência. Também é recomendável buscar orientações corretas num banco de leite humano”, ressalta o médico.



Da magia à realidade

“Desde que engravidei, tinha muito claro comigo o quanto queria amamentar. Li, estudei, fiz curso de gestante e me enchi de informações para tornar o momento o mais tranquilo possível. Antes do parto, conversei com o pediatra e comentei que se estivesse tudo bem, que eu pudesse ter meu filho mamando em seguida ao seu nascimento. E para minha alegria foi assim mesmo que aconteceu”, conta a fisioterapeuta Priscilla Kalil, de 34 anos, autora do blog Materhood.

“Ele nasceu, pude sentir seu cheirinho e, em seguida, já mamou. O mundo parou, tornando aquele momento mágico. Aí vieram os primeiros dias e a magia ficou um pouco de lado, porque amamentar não é fácil como aparece em um comercial de TV. Demorou um tempo para ser algo prazeroso”, conta. No hospital, a blogueira teve ajuda das enfermeiras, que ensinaram a pega correta e o apoio do braço, mostrando como formar o bico do seio e as melhores posições para o bebê.

Priscilla Kalil lembra que é muita informação em pouco tempo, o que vem junto com muita autocobrança. “Tive também a ajuda de uma consultora de amamentação, que fez a diferença para o sucesso dessa jornada. Aos poucos, tudo começou a fluir, a dor foi desaparecendo e a amamentação se tornou nosso momento cheio de amor. Sigo amamentando e, nesse meio tempo, já passamos por vários desafios, como assaduras, o nascimento dos dentinhos, mascotes, confusão de bico, mas conseguimos superar todos eles. Amamentar tem sim muitas dificuldades, preciso mesmo é confessar que, muitas vezes, cheguei a pensar em desistir. Muitas coisas que passamos são perfeitamente normais e não estamos sozinhas. Entender isso faz parte da irmandade materna.”

Para Priscilla, essa irmandade deve acontecer, principalmente, com as mulheres que, por algum motivo, não conseguem amamentar. Esse é o caso da auxiliar administrativa Geovana Muniz, de 23 anos. “Logo na primeira sugada senti muita dor. Ninguém me disse que aqueles poderiam ser alguns dos piores dias da minha vida. Meus seios pesados, cheios e vazando. Começou a endurecer e eu tive mastite. Depois sarou, mas comecei a sentir outra dor. Aí, também me sentia angustiada e vazia. Ao mesmo tempo, quando eu amamentava, sentia raiva da minha bebê por causa da dor, mas, claro, não queria sentir isso. Só hoje sei que isso é normal, que não é algo de que devemos nos envergonhar de sentir, mesmo sendo um momento cheio de culpa. Na época, achava que eu não era uma boa mãe porque a amamentei por um curto período”, lembra a jovem.

Geovana conta que quando passou a dar mamadeira para a filha e sentiu alívio pela dor, logo se sentia culpada e impotente. Com a evolução da relação com a pequena e apoio de outras mães, tudo isso ficou para trás. “Hoje sei que não sou menos mãe porque não amamentei.”

Ferimentos

Quando não se usa técnica adequada de posicionamento e sucção, o bebê pode machucar a região do mamilo e da aréola mamária das mães. São as chamadas fissuras ou rachaduras. As fissuras nos mamilos, em geral, são provocadas por uma ou mais das seguintes causas, todas evitáveis: posição inadequada da criança, como longe do corpo da mãe, desalinhada, com pescoço torcido e rosto não de frente para o peito; pega inadequada, quando a criança abocanha o mamilo em vez da aréola; por oferecer o peito cheio ou até já ingurgitado e a criança, não conseguindo apreender corretamente a aréola devido à distensão dessa região por excesso de leite, acaba pegando somente o mamilo, provocando a rachadura; uso inadequado de bomba de extração de leite; interrupção abrupta da sucção; uso de produtos químicos sobre os mamilos, já que quando precisam ser removidos antes de cada mamada, deixam a região mais sensível e predisposta a lesões.



“Se, mesmo assim, surgirem rachaduras, a mulher pode utilizar o próprio leite materno sobre a região ferida e deve procurar imediatamente orientação médica com o obstetra ou pediatra”, diz Coríntio Mariani.

Para facilitar a amamentação

Praticamente todas as mulheres são capazes de produzir leite. É uma questão de confiança e aprendizado. A mãe e o bebê devem estar num ambiente calmo e tranquilo. Outro fator importante é a posição: a mãe pode estar sentada, deitada ou em pé. O bebê pode permanecer sentado, deitado ou até em posição invertida (entre o braço e o lado do corpo da mãe). O fundamental é que ambos estejam confortáveis e relaxados. “Há quatro sinais indicativos da posição correta da criança. O corpo e a cabeça devem estar alinhados, de modo que a criança não necessite virar a cabeça para pegar a mama. O corpo do bebê deve estar encostado ao da mãe, com o abdômen da criança em frente ao abdômen da mãe. Seu queixo deve estar tocando o peito da mãe e a criança deve ser apoiada pelo braço da mãe, que envolve a cabeça, o pescoço e a parte superior do seu tronco”, afirma Coríntio Mariani.

Em casos de crianças muito pequenas, a mãe deve apoiar também suas nádegas com a mão. Para que a sucção seja efetiva, devem-se observar cinco pontos: a boca do bebê deve estar bem aberta para abocanhar toda ou quase toda a aréola; o lábio inferior deve estar voltado para fora e cobrir quase toda a porção inferior da aréola, enquanto a parte superior da aréola pode ser visualizada; a língua deve permanecer acoplada em torno do peito; as bochechas devem ter aparência arredondada; por fim, a criança deve parecer tranquila com sucção lenta, profunda e ritmada e com períodos de atividade e pausa.

Empedramento

O excesso de leite nas mamas é chamado de ingurgitamento mamário. Pode ocorrer devido à amamentação inadequada, como início tardio, intervalos longos entre as mamadas, restrição do tempo de sucção (alternância de lado na mesma mamada), sucção incorreta, uso de sutiã inadequado, obstrução de ductos, deformação do mamilo e interrupção da amamentação, entre outros. “Há várias formas de tentar solucionar o problema. Entre elas, massagear delicadamente o peito, com movimentos circulares, especialmente nas regiões endurecidas e dolorosas para tornar o leite mais fluido; retirar o leite até o ponto de conforto, sem dor; rotineiramente extrair um pouco de leite antes de iniciar a amamentação para a aréola ficar mais flexível; variar o posicionamento da criança para mamar, como a posição invertida, a fim de auxiliar a retirada de leite dos pontos dolorosos; usar um sutiã firme e bem ajustado ao tamanho da mama; evitar o uso de conchas, calor local e, principalmente, não suspender a amamentação, pois isso pode agravar o quadro de ingurgitamento”, orienta o médico.

Próteses mamárias

Quem tem silicone nos seios pode amamentar sim. As próteses não interferem na lactação, nem na qualidade e quantidade de leite. Por outro lado, as cirurgias plásticas redutoras, para reduzir o volume das mamas, podem dificultar a amamentação, dependendo da técnica cirúrgica utilizada. “A grande diferença está na conservação ou não do parênquima mamário subareolar. Estudo recente, comparando 31 técnicas distintas de redução de volume da mama, mostrou sucesso na amamentação em apenas 4% para técnicas sem preservação do parênquima subareolar, 75% para técnicas com preservação parcial e 100% para técnicas com preservação total desse tecido”, lembra o médico Coríntio Mariani.

Alimentação

Durante o período de aleitamento, a alimentação e ingestão de nutrientes específicos por parte da mãe devem ser um ponto de atenção. “É importante enfatizar que a alimentação, noites de sono regulares e uma ingestão adequada de líquidos são fatores que podem influenciar na produção do leite materno. Então, nesse período, é interessante variar a alimentação em cores e sabores. Isso faz com que a mãe tenha um aporte maior de nutrientes, contribuindo de forma positiva para a própria saúde e a do bebê. Uma alimentação pobre em nutrientes pode deixar a mãe desnutrida e isso pode gerar uma piora na disposição, o estresse oxidativo aumenta e a produção do leite pode ser prejudicada”, alerta a nutricionista Marinna Reis.

Visto que a hidratação tem um papel de destaque, a ingestão de líquidos ricos, como chás (os que são liberados) e sucos, principalmente os que unem frutas, vegetais e sementes, são fortes aliados. Em relação à alimentação balanceada para as mulheres em fase de aleitamento, recomenda-se uma ingestão adequada de macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídeos), além de vitaminas e minerais. Prezar pela naturalidade dos alimentos também é algo a ser levado em consideração, ou seja, desembalar menos e descascar mais.

“Legumes cozidos ou crus, frutas, suco de frutas e ovos são riquíssimas fontes de nutrientes além de atuarem na prevenção de alergias futuras. A ingestão de alguns alimentos específicos deve ser moderada, como é o caso de alimentos ricos em enxofre. Mesmo sendo muito saudáveis, quando consumidos em excesso, eles podem gerar cólicas e desconfortos gástricos no bebê. O consumo de leites, bem como seus derivados, e alguns condimentos como açafrão, pimenta e cacau, também necessita de atenção por parte das mães. Alimentos como café, bebidas alcoólicas e fast-foods em geral devem ser evitados”, indica a especialista.

Mitos

Quem nunca ouviu algum familiar mais tradicional compartilhar suas teorias sobre como alguns alimentos e bebidas aumentam e ou diminuem a produção de leite materno? Quantas mães e avós não consideram as cervejas pretas, caldo de cana e canjica como aliadas poderosas nesse período? Para a nutricionista, esses credos precisam ser desmistificados o quanto antes. “Não existem alimentos específicos que aumentam ou diminuem a produção de leite. O que garante que essa produção seja eficaz são a boa pegada do bebê e a sua sucção, baixo estresse e ansiedade na mãe e hidratação correta”. A especialista ainda aponta que a quantidade ideal de consumo de água é de quatro litros por dia.



Abaixo, confira vídeo publicado pela Youtuber Juliana Goes com dicas da enfermeira Sandra Abreu, do Anjos do Leite, e especialista em amamentação.