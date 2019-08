Silencioso no início e sem sintomas aparentes, o glaucoma é uma doença degenerativa do nervo óptico, normalmente associada ao aumento da pressão intraocular; o problema pode estar se espalhando de maneira rápida, principalmente entre aqueles que não têm o hábito de consultar um oftalmologista com regularidade.



A situação é preocupante, pois a doença pode levar à cegueira em 80% dos casos quando não descoberta a tempo. Um levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) indica que o glaucoma atinge, somente no Brasil, de 2% a 3% da população acima de 40 anos. Em todo o planeta, são 60 milhões de glaucomatosos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e, ainda de acordo com a entidade, a doença é a principal causadora de cegueira irreversível no mundo.



Na avaliação do vice-presidente da Cooperativa Estadual de Serviços em Oftalmologia de Goiás (Cooeso-GO), Diogo Vieira, a negligência com a saúde dos olhos pode acarretar desde problemas mais simples, como erros de refração, até a cegueira irreversível. "Impedir o surgimento da doença não é possível, mas reprimir sua progressão, sim. No entanto, para que isso aconteça, é necessário mudar a cultura de não ir ao médico", sinaliza o especialista.



Casos de glaucoma na família devem ser levados em consideração, já que a doença tende a ser hereditária. O monitor de atendimento Fernando Nogueira conta que faz sua parte para não entrar nas estatísticas mais graves do problema. "Meu avô tinha glaucoma e devido a esse histórico o médico pede todos os anos que eu faça exames para garantir e acompanhar se esse problema está se desenvolvendo em mim também".



Quando diagnosticado, o tratamento deve ser feito logo no início, buscando sempre reduzir a pressão intraocular. O uso de colírios, capazes de controlar a pressão em 85% dos casos, é o primeiro procedimento adotado pelos médicos. Em situações mais graves, os especialistas recorrem às cirurgias. “Tudo vai depender do grau da doença. Por isso o paciente não deve brincar com o glaucoma. Somente o oftalmologista tem o preparo necessário para acompanhar cada caso”, resume Diogo Vieira.