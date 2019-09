Durante uma gestação, os ligamentos e articulações mudam devido a alteração hormonal. Eles se tornam mais elásticos, distendidos e até frágeis. Isso acontece para preparar o corpo para o parto, mas também pode acabar causando dores e aumentar o risco de entorses, pubeíte, que é a dor nos ligamentos do púbis, além de piorar problemas pré-existentes, afetando a qualidade de vida das mulheres.

"Durante minha primeira gestação eu não conseguia nem andar ou mesmo tocar meu próprio pé devido a dor que sentia. Isso porque tenho hiperlordose, que piorou muito com a gravidez", explica Cristiane Cruz, 34 anos. A mulher conta que começou a fazer atividades pré-parto com a fisioterapeuta por indicação médica e sentiu melhora logo nas primeiras sessões. "Nunca tinha feito nada do tipo, mas comparada à gestação anterior, hoje estou 100%. Consigo fazer minhas atividades bem e estou na 38ª semana. Foi renovador para mim", completa.

Pesquisadores espanhóis da Universidade Camilo José Cela, de Madri, já determinaram, em estudo publicado em 2017, que o ideal durante a gravidez é combinar exercícios aeróbicos com fortalecedores, como os oferecidos pela fisioterapia. Para a fisioterapeuta Gislaine Milena Marton, há uma profusão de técnicas que podem ser usadas para diminuir ou mesmo eliminar a dor que as gestantes podem sentir durante o período, além de ajudar na hora do parto.

"Dentro do que defino como atividades pré-parto incluo técnicas como o RPG adaptado, Reeducação Postural Global, que melhora a capacidade respiratória, facilita a recuperação no pós-parto, previne o inchaço das pernas e o aparecimento de varizes, além de corrigir a postura, que é muito afetada durante a gravidez", explica.

O pilates adaptado para grávidas também é importante, segundo a especialista, pois estabiliza a coluna lombar, reduzindo a hiperlordose e fortalecendo o músculo transverso abdominal, que diminui o risco da diástase - afastamento do músculo reto abdominal. Além disso, a prática fortalece o assoalho pélvico (períneo) e também os tornozelos, evitando entorses tão comuns no período.

Como o centro de gravidade da grávida e sua distribuição de peso ficam muito alterados durante o avanço da gestação, dentre as atividades pré-parto, também são realizados exercícios de equilíbrio e de reeducação da marcha que evitam a sobrecarga das articulações e, consequentemente, as dores.

Depois da gravidez e após a liberação médica, as aulas podem continuar com os exercícios pós-parto. "Nessa fase o trabalho promove a reeducação muscular e postural mais rápida e efetiva, além de todo o fortalecimento dos músculos solicitados para as novas posturas da mamãe, como dar banho e amamentar", explica a fisioterapeuta.