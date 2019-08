Dores generalizadas em todo o corpo, fadiga, alterações de sono, memória e humor são alguns dos sintomas de quem precisa conviver com a fibromialgia. Essa é uma das doenças reumatológicas mais frequentes no Brasil. A Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) calcula que a fibromialgia afeta cerca de 3% da população. A doença acomete mais as mulheres na faixa etária de 30 a 55 anos, mas também existem casos em pessoas mais velhas, crianças e adolescentes.

A fibromialgia pode apresentar-se como um quadro isolado ou em associação a outras patologias reumáticas. De acordo com a SBR, a doença está presente em até 10% dos pacientes com espondilite anquilosante e pode chegar a 20% dos pacientes com artrite reumatóide. Como a fibromialgia não é um distúrbio que cause inflamação, não há alteração dos exames laboratoriais desses pacientes.

Como identificar a doença

Segundo especialistas, o diagnóstico para fibromialgia é clínico, ou seja, ela não aparecerá como resultado de nenhum exame laboratorial. Por isso, os sintomas devem ser observados e relatados de maneira criteriosa ao médico. Preste bastante atenção à frequência e aos episódios de dores. Geralmente, os pacientes com fibromialgia sentem dor muscular e/ou articular constante em parte ou em todo o corpo, principalmente na região da cabeça, ombros, costas, cotovelos, mãos, joelhos e pés. Dificuldade para dormir, acordar antes da hora e não conseguir dormir novamente; cansaço extremo e dificuldades para realizar até mesmo as atividades simples e rotineiras, como levantar da cama e escovar os dentes; dificuldade de raciocínio rápido e também disfunção intestinal são características na rotina de quem tem a doença.

A SBR alerta, ainda, que não há um tratamento específico para fibromialgia. Na maioria das vezes, os médicos procuram minimizar os sintomas e melhorar a saúde geral. Por isso são indicados métodos para o alívio da dor e melhora da qualidade do sono. Além disso, também é muito importante cuidar da manutenção ou do restabelecimento do equilíbrio emocional, da melhora do condicionamento físico e da fadiga, além de tratamento específico para desordens associadas.