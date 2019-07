A ideia de uma gravidez não planejada assombra muitas mulheres. Quem já passou pelo aperto de perceber que o preservativo rompeu ou de encontrar a cartela de anticoncepcional com comprimidos esquecidos conhece bem o receio. E, ainda se todas as mulheres do planeta usassem corretamente qualquer um dos métodos anticoncepcionais existentes, cerca de 6 milhões de gestações inesperadas ocorreriam. Essa estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) dá uma dimensão da possibilidade de falha nas estratégias disponíveis para evitar uma gravidez.

Cenários como esses ajudam a explicar porque a chamada pílula do dia seguinte, também conhecida pela sigla PDS, passou a ser tão procurada nas farmácias. Trata-se de uma pílula com alta dose de hormônio. As mais modernas são compostas apenas pelo hormônio levonogestrel. A ação é inibir ou retardar a ovulação e não tem efeito após a fecundação do óvulo. No Brasil, a medicação é comercializada sem prescrição médica e talvez por isso ela seja usada sem orientação, o que pode afetar sua eficácia.

Cuidados necessários

Para a ginecologista Zelma Bernardes, o método deve ser usado apenas em situações especiais. “Usá-lo como anticoncepcional de rotina não é seguro, já que, além de conter altas doses de hormônios, essa pílula tem eficácia menor do que a de um anticoncepcional usado corretamente. É importante ter em mente que ela realmente tem um nível de hormônio muito maior do que a contraceptiva habitual. É por isso que é uma pílula de emergência. O método pode ser usado ocasionalmente sem causar problemas, mas muitas mulheres passam a fazer o uso rotineiro, o que pode provocar consequências.”

A pílula do dia seguinte equivale a meia cartela daquela que se toma todo dia. E fazer uso do método enquanto está tomando anticoncepcional comum, supondo que a mulher tome de maneira bem irregular, pode trazer problemas. “Quando você toma o anticoncepcional contínuo oral de forma bagunçada e, ao mesmo tempo, a pílula do dia seguinte, você está usando dois métodos anticoncepcionais de maneira errada, diminuindo a segurança tanto da pílula diária quanto a do dia seguinte. Além disso, imagina só o caos que se instala no organismo de quem toma o anticoncepcional desregradamente e ainda, vez ou outra, utiliza essa ‘bomba de hormônios’ junto. Isso é uma confusão hormonal que precisa ser evitada. É uma questão de cautela com o próprio corpo”, alerta a ginecologista.

A eficiência da medicação está ligada ao prazo em que ela é ingerida. Dentro das primeiras 24 horas, há 95% de eficácia. De 25 a 48 horas depois, a eficácia cai para 85% e, de 49 a 72 horas depois, a eficácia diminui para 58%. Conforme a médica, o método emergencial deve ser usado somente em situações de relação sexual próxima do período fértil, sem camisinha, de ruptura do preservativo, de estupro ou de relação sexual sem uso de qualquer método contraceptivo.

“Orientamos o uso em ocasiões muito esporádicas. Não é aconselhado tomar mais do que duas vezes por ano. Se a mulher começar a usar de forma rotineira, o nível de hormônio que ela está tomando pode chegar a até dez vezes mais do que ela teria tomando a pílula habitual. Isso certamente aumenta o risco de trombose, de sobrecarga renal e hepática”, alerta.

Além disso, há evidencias de que a pílula do dia seguinte contribui para a ocorrência da gravidez ectópica, ou seja, fora do útero. “Os estudos mostram que o uso dessa pílula pode causar um discreto aumento de gravidez ectópica. No entanto, esses são dados ainda não definidos pela literatura, mas existe um risco aumentado”, confirma a ginecologista. Ainda segundo ela, se a mulher engravidar mesmo depois de ter tomado a pílula, não há perigos de a medicação causar sequela genética no bebê. “Esse tipo de sequela ocorre na formação do embrião. Porém, tomando a pílula do dia seguinte, a mulher pode sofrer influências hormonais e, dependendo da medicação que ela está usando e de quando parou de usar, a gestante pode ter o risco de aborto aumentado.”

Por conter altas doses de hormônio, a orientação é que a pílula não seja tomada de estômago vazio, já que há tendência maior de causar enjoos e náuseas. Além disso, o método pode apresentar efeitos colaterais, como sensibilidade mamária e antecipação da menstruação. “Há também contraindicações relativas ao uso de hormônios. Então, pacientes com câncer de mama, problemas renais graves, com insuficiência de fígado e histórico de risco de trombose devem evitar usar a pílula do dia seguinte. Assim como pacientes com contraindicações de uso de estrogênio e progesterona, enxaquecas com auras, que sentem náuseas e turvação visual também devem evitar a pílula.”



Mitos e verdades

A pílula do dia seguinte é abortiva?

MITO. Ela age antes da ocorrência da gravidez; portanto, não aborta. Se a fecundação ainda não aconteceu, o medicamento vai dificultar o encontro do espermatozoide com o óvulo ou postergar a ovulação, caso essa ainda não tenha ocorrido. Se ocorrer gestação, seu uso não causará danos para o embrião.

O medicamento causa efeitos colaterais?

VERDADE. O uso da pílula do dia seguinte pode causar efeitos colaterais, como alterações no ciclo menstrual, diarreia, vômito, náuseas, dores de cabeça e no corpo, além de aumento de retenção de líquido.

Se uso anticoncepcional regularmente, preciso da pílula do dia seguinte?

MITO. Quem faz o uso correto da pílula tradicional, tomando-a da forma como foi prescrita pelo ginecologista, está protegida da gravidez.

A pílula do dia seguinte não substitui o uso de métodos contraceptivos convencionais?

VERDADE. Trata-se de um método de emergência, quando não há outro. Deve-se ressaltar, dentre os métodos contraceptivos, a recomendação de sempre usar preservativos (camisinha), por exemplo, pois ele também previne homens e mulheres de doenças sexualmente transmissíveis (DST).