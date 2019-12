Uma doença pouco conhecida, a misofonia é uma aversão a certos sons ou repetição dos ruídos. De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Otologia, Ricardo Testa, a misofonia é considerada uma doença psiquiátrica, isso porque a pessoa misofônica tende a desenvolver reações de raiva e agressividade.

Ainda segundo o médico, é uma doença silenciosa por conta do pouco conhecimento acerca do assunto. “Não há uma época preferencial para a doença aparecer, mas comumente apresenta sinais na adolescência ou até mesmo na infância”, afirma. Para Ricardo, o tratamento mais apropriado requer uma avaliação com o otorrinolaringologista. “São necessários exames audiológicos e também avaliação neurológica e psiquiátrica”, explica.

A grande queixa dos pacientes, de acordo com o médico, é a hipersensibilidade a sons. Segundo a literatura da medicina, ainda não é possível definir exatamente como a misofonia se desenvolve. Mas o presidente da Sociedade Brasileira de Otologia diz que fatores emocionais podem estar relacionados à doença.

Portanto, a recomendação do médico é que os pais fiquem atentos aos sinais de excesso de sensibilidade auditiva e procurem tratamento com especialista.