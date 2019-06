Nesta quinta-feira (6) é celebrado o Dia Nacional do Teste do Pezinho. A data foi instituída pelo Ministério da Saúde para relembrar a importância do exame e divulgar o assunto com mais ênfase. Hoje, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece o teste do pezinho básico, que deve ser feito entre o segundo e quinto dia de vida e identifica seis doenças. Já na rede particular, é possível fazer o exame que diagnostica até 53 patologias.

A coleta de uma pequena amostra de sangue do calcanhar do bebê é o suficiente para identificar a probabilidade do surgimento de doenças metabólicas, genéticas ou infecciosas, que causam danos à saúde e sequelas por toda a vida. Segundo a pediatra Ana Paula Sakamoto, é por isso que o teste do pezinho é obrigatório no país.

A especialista tira algumas dúvidas sobre o procedimento. Confira.

1. Qual a importância de realizar o teste?

O teste do pezinho ou triagem neonatal é capaz de identificar recém-nascidos com alta probabilidade de apresentar algumas doenças que podem causar problemas à saúde. Mas o teste por si só não faz o diagnóstico, pois a maioria dos bebês não manifesta nenhum sinal ou sintoma nos primeiros dias de vida. Por isso, quando o resultado dá positivo é preciso realizar exames específicos para, então, confirmar o diagnóstico.

2. Quando ele deve ser feito?

O ideal é que o teste seja coletado 48 horas após o nascimento do bebê, de preferência entre o terceiro e o quinto dia de vida. Esse período deve ser respeitado para aumentar o raio de identificação de doenças, já que nas primeiras horas de vida algumas enfermidades não são detectadas. Assim como realizar o procedimento antes do tempo sugerido não é aconselhável, coletar depois também. Isso pode atrasar as intervenções e o tratamento específico caso seja detectado algum problema.

3. A amamentação pode interferir no resultado?

Sim. É importante que a coleta seja feita após 48 horas de amamentação, pois a análise pode sofrer influência das alterações hormonais e metabólicas, que naturalmente ocorrem com a transição da vida fetal para a vida pós-natal. No caso da fenilcetonúria, doença que pode ser identificada no teste, é necessário que o bebê tenha recebido alimentação proteica, ou seja, leite materno ou fórmula láctea, por no mínimo 24 horas antes da coleta.

4. Por que o sangue é retirado do calcanhar?

O calcanhar é uma região rica em vasos sanguíneos, tornando a intervenção menos dolorosa ao bebê.

5. Há diferentes testes de pezinho?

Atualmente existem quatro tipos de exames e a escolha deve ser ponderada entre os pais e a equipe médica. Temos o teste básico, que é obrigatório por lei em todo país e disponível na rede pública. Neste tipo, são testadas as doenças fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Há o teste ampliado, que inclui o teste de todas as doenças do básico, mais deficiência de g6pd, galactosemia, leucinose, toxoplasmose congênita. O teste expandido compõe a triagem de 48 doenças. E, por último, o teste para imunodeficiências congênitas, que detecta um grupo de doenças genéticas graves caracterizadas pela não produção de células de defesa T e/ou B, nem de anticorpos protetores.