Todo mundo sabe que a saúde agradece quando comemos bem. Alguns alimentos, conhecidos como funcionais, também ajudam a prevenir e tratar doenças. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é considerado alimento funcional aquele que tem um papel metabólico ou fisiológico no crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções do organismo.

Esses alimentos contêm ingredientes que podem auxiliar, por exemplo, a manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos, a proteção das células contra os radicais livres, o funcionamento do intestino, a redução da absorção do colesterol e o equilíbrio da flora intestinal. Além dos cuidados gerais na compra e consumo, a Anvisa recomenda que se observe a lista de ingredientes e a tabela de composição nutricional dos alimentos industrializados funcionais, procurando identificar e entender o benefício que será obtido.

Principais alimentos funcionais

Já que a alimentação é tão importante assim, vamos conhecer dez alimentos que fazem bem ao corpo humano?

1. Cacau em pó

O cacau em pó é antioxidante e estimula a dilatação dos vasos sanguíneos, ajudando na redução na pressão arterial. Vale adicionar ao leite, utilizar em receitas de bolos ou consumir em biscoitos e bolos prontos.

2. Alimentos integrais (pão, arroz, macarrão, biscoitos)

Essa família é rica em fibras, que favorecem o bom funcionamento do intestino, ajudam no controle do açúcar no sangue (glicemia) e, o melhor para dietas, colaboram com a sensação de saciedade. Esse tipo de alimento é indicado para diabéticos ou pessoas com resistência à insulina (pré-diabetes).

3. Quinoa

Quinoa ou Quinua? Uma eterna discussão. O importante é que esse alimento é fonte de proteínas, vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, nutrientes relacionados ao melhor controle de peso e dos níveis de colesterol. Também ajuda no combate ao estresse oxidativo (excesso de radicais livres no organismo, que causam envelhecimento precoce, certos tipos de câncer, mal de Parkinson, entre outros males), reduzindo o risco de doenças degenerativas. E esses grãos são muito versáteis: combinam com saladas, podem substituir o arroz ou compor a receita de hambúrguer vegetariano e de alguns tipos de pães industrializados.

4. Cúrcuma (açafrão-da-terra)



Condimento rico em curcumina, um composto com ação antioxidante e anti-inflamatória, que ajuda a controlar o peso corporal (isso mesmo!) e atua na prevenção de câncer e doenças do coração e fígado. De cor amarelada e sabor marcante, essa especiaria é ideal para o tempero de legumes, massas e peixes e deve ser consumida preferencialmente crua.

5. Linhaça

Atenção, mulheres! Um dos componentes mais importantes da linhaça é a lignana, que atua nos ajustes hormonais e traz benefícios na menopausa, como redução dos sintomas indesejados. Como consumi-la? Batendo em vitaminas de frutas, polvilhada por cima de saladas e sopas ou na fabricação de pães e biscoitos.

6. Frutas vermelhas e roxas

Ricas em antocianinas e flavonoides, compostos com efeitos antioxidantes, anti-inflamatório e com atividade anticancerígena, ajudam na prevenção de doenças do coração, câncer e Alzheimer. Morango, jabuticaba e cereja ao natural são alguns exemplos que combinam com iogurtes e shakes e podem ser consumidos como geleias no café da manhã ou lanches.

7. Oleaginosas

São as famosinhas que levamos na bolsa. Nozes, castanhas (do Pará ou de caju), amêndoas, amendoim, pistache e macadâmia são deliciosas puras, mas também como acompanhamento de saladas ou frutas. Elas são fonte de gorduras insaturadas, benéficas à saúde do coração e estão relacionadas com a redução do colesterol, além de ótimas opções no pré-treino.

8. Aveia

Composta por fibras solúveis do tipo betaglucana, a aveia tem efeito de redução da absorção de colesterol, ajudando no controle desses níveis no sangue. Vale preparar um mingau, comer com frutas e iogurte ou consumir em pães, bolos, biscoitos e cookies que contêm o cereal.

9. Azeite de oliva

Possui gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas que são as gorduras boas necessárias na nossa alimentação. Elas evitam aumento do colesterol ruim (LDL), melhorando as taxas do bom colesterol (HDL) e triglicerídeos. Essas gorduras também evitam doenças cardiovasculares e câncer de mama, além de manter o cabelo e a pele hidratados e saudáveis. O azeite pode ser usado no fim das preparações quentes (para não atingir altas temperaturas) e em saladas.

10. Folhas verdes

Couve, rúcula, agrião, alface, mostarda, espinafre: todas têm um teor altíssimo de nutrientes como ferro, cálcio, potássio, magnésio e vitaminas K, A, C e E. São antioxidantes, muito eficazes na cicatrização, na prevenção e tratamento de câncer, além de ótimas para a imunidade de modo geral. Muito presentes no prato dos brasileiros, seja numa bela salada, em pratos quentes ou em sucos de frutas, têm função desintoxicante.