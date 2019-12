O dente do siso, ou terceiro molar, pode causar uma série de desconfortos quando nasce, como inchaço, coceira, dor e até infecção na gengiva. Já quando fica incluso (preso dentro do tecido gengival por falta de espaço para despontar), pode provocar o chamado apinhamento dentário, que é o deslocamento dos outros dentes, deixando-os tortos. Assim, a recomendação é de que o dente do siso seja extraído.



Algumas pessoas não sentem incômodo quando o siso começa a nascer e, assim, acham que podem mantê-lo. No entanto, por estar em uma região de difícil acesso para a escovação, a higienização acaba não sendo feita da maneira correta, deixando a boca mais suscetível ao acúmulo de resíduos, o que causa infecções e cáries. Além disso, quando esse dente aponta, na maioria dos casos, não tem o espaço adequado para se desenvolver e pode prejudicar toda a dentição.



Os dentes do siso normalmente surgem entre os 16 e os 21 anos. Há ainda pessoas que não apresentam o terceiro molar. Especialistas explicam que isso se deve às alterações naturais sofridas pelo crânio, num aumento do cérebro e diminuição do osso mandibular. Dessa forma, em alguns casos, esses dentes não se apresentam na cavidade oral, ficando retidos dentro da própria estrutura óssea.



A extração do siso é mais simples do que em outros casos porque são dentes novos e com raízes menos desenvolvidas. esperar que o siso comece a incomodar não é uma decisão sábia. Quanto mais cedo for feita a extração, melhor. Quanto à quantidade de dentes extraídos por procedimento, varia de acordo com o profissional e com o paciente. Na maioria dos casos, a extração do siso é feita no consultório, com anestesia local. Após a interferência, o paciente pode apresentar inchaço na face e desconforto. A orientação é de que após a cirurgia sejam feitas compressas de gelo, além do uso de medicamentos indicados.