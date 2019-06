Definida como uma doença traiçoeira, o diabetes atinge somente no Brasil mais de 12,5 milhões de pessoas. A principal característica dessa patologia é o aumento da glicose no sangue, fator que danifica o organismo e tem potencial devastador.



Além da dificuldade de cicatrização de feridas, impotência sexual e mau funcionamento de órgãos vitais, o diabetes mal controlado é capaz de provocar até mesmo cegueira irreversível. O problema acontece por conta das alterações sofridas nos vasos sanguíneos que, por sua vez, provocam dificuldade de irrigação em algumas regiões do globo ocular, levando à retinopatia diabética.



Para o oftalmologista Rafael Martinez, presidente da Cooperativa Estadual de Serviços em Oftalmologia (Cooeso-GO), é necessário um acompanhamento especializado para prevenir os prejuízos da retinopatia diabética. “O mais preocupante é que ela só apresenta sintomas quando já está em estágio avançado. Entre os sinais mais comuns, estão a visão borrada, flashes luminosos e a perda repentina da visão. O diagnóstico precoce pode reduzir em 80% o risco de cegueira”, alerta.



Diagnóstico e tratamento



O diagnóstico da retinopatia diabética é feito através de um exame onde a pupila é dilatada para que o fundo do olho seja analisado. A partir daí, o oftalmologista pode indicar o melhor tratamento para o paciente.



O método mais utilizado para tratar a doença é a aplicação de laser, que tem como finalidade regredir os vasos anormais da retina e diminuir o risco de hemorragia. Em casos mais severos a vitrectomia é indicada. Tal técnica consiste em uma cirurgia onde o médico retira o vítreo cheio de sangue e o substitui por um líquido transparente.



Vale lembrar que a eficácia do tratamento precisa ser associada ao controle rigoroso da glicemia, além de acompanhamento conjunto com outros especialistas. O médico afirma, ainda, que é muito importante a atenção do paciente com relação a todo funcionamento do corpo. “É comum os portadores de retinopatia diabética sofrerem também algum grau de dano nos rins porque a perda de proteína pela urina piora o edema da retina. É primordial que uma equipe médica completa acompanhe o paciente”, conclui.