A criatividade para desenvolver desenhos pelo corpo traz diversas cores, simbologias e agrada a muitas pessoas. Porém, essa arte pode camuflar algumas pintas com potencial de desenvolver câncer de pele. É importante se atentar ao local a ser tatuado antes do procedimento, assim como fazer consultas periódicas com o médico especialista.

“A tinta ou a tatuagem em si não causam câncer de pele, mas a coloração pode ‘esconder’ pintas e um possível câncer em fase inicial”, explica o dermatologista Luciano Morgado. Segundo ele, as pintas perigosas têm as seguintes características: assimetria, bordas irregulares, várias colorações (castanho claro, escuro, preto), diâmetro acima de 5 milímetros, mudança de forma e cor, sangramento e coceira.

O médico ainda enfatiza que essas pintas podem surgir em qualquer parte do corpo, como na palma das mãos, sob as unhas, na planta dos pés, couro cabeludo, entre outras. O mapeamento corporal é um dos exames mais eficazes para identificar o melanoma, o tipo de câncer mais perigoso e com maior incidência de metástase e óbito, com prevalência em mulheres acima de 40 anos.

“Através desse mapeamento, pode-se diagnosticar precocemente o problema, tendo maior possibilidade de cura. Nele são realizadas fotografias macro (corporais) e microscópicas das lesões mais importantes e se faz necessária a realização anual do exame para um acompanhamento adequado”, completa o dermatologista.