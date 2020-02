O Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego) reforça que a chamada medicina ortomolecular não é considerada uma especialidade médica, conforme exposto na Resolução nº 2162/2017, do Conselho Federal de Medicina (CFM). “Alguns métodos utilizados pela prática ortomolecular não possuem comprovação científica. Como é o caso do uso de substâncias que visam estabelecer o equilíbrio celular”, explica a entidade em nota. O documento reforça ainda que a prática ortomolecular, biomolecular e outras nomenclaturas semelhantes não são consideradas especialidades médicas pelo CFM, portanto, não podem ser divulgadas ou anunciadas. A orientação para a população é ficar atento na hora de procurar um especialista. No site www.cremego.org.br é possível se o profissional que está atendendo possui CRM regular e Registro de Qualificação de Especialista.