Oftalmologistas estão preocupados com um hábito bastante comum entre a população: coçar os olhos. O ato, aparentemente inofensivo, é capaz de provocar o aparecimento do ceratocone, problema que atinge um em cada 2 mil brasileiros e integra a lista de situações que mais demandam transplantes de córnea no Brasil.



Ceratocone é uma doença não inflamatória progressiva que provoca afinamento e aumento da curvatura da córnea. Começando frequentemente na adolescência, a patologia normalmente se estabiliza por volta dos 30 anos de idade. Os principais sintomas são: aparecimento de miopia e astigmatismo, fatores que levam à necessidade frequente de troca de óculos, além de visão turva.



“O ceratocone pode não apresentar sintomas. Por isso é importante que todos façam consultas periódicas com o médico especialista, pois é por meio do diagnóstico precoce que o tratamento terá melhores resultados”, explica o oftalmologista Fernando Heitor de Paula, presidente da Sociedade Goiana de Oftalmologia (SGO).



Atenção



Para os especialistas, a recomendação de não coçar o olho tem importante papel na prevenção dessa doença e, embora seja bastante difícil acatar o pedido, é importante estar atento aos perigos da prática. Caso seja muito frequente, a ação de coçar o olho pode provocar traumas repetitivos na córnea e alterar sua estrutura, facilitando o aparecimento do ceratocone.



De acordo com o médico, raramente a doença causa cegueira. No entanto, tem potencial para piorar significativamente a visão. “Em fase inicial, o ceratocone é tratado com o uso de óculos ou lentes de contato, mas, dependendo da evolução, as indicações podem ser de implante de um anel dentro da córnea ou crosslinking (técnica que aumenta a resistência da córnea). Em último caso é feito o transplante de córnea”, explica.



O especialista observa, ainda, que em qualquer período do ano podem surgir casos de alergia ocular e por isso é necessário redobrar a atenção. “Como coçar os olhos não é uma opção, o melhor a se fazer é buscar ajuda. Somente um especialista pode prescrever o tratamento ideal para o incômodo, seja ele medicamentoso ou não”, finaliza.