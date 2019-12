A chegada do verão reforça aquela vontade de ter uma pele saudável e pronta para os banhos de sol. O que ninguém quer é vermelhidão, coceira ou bolhas aparentes. Estamos falando de um quadro clínico que atinge qualquer idade e parte do corpo. As dermatites, velhas conhecidas inflamações na pele, podem surgir por motivos genéticos, emocionais ou pelo excesso de oleosidade, caso típico de verão.



Apesar de não serem transmissíveis, algumas manifestações de dermatite costumam causar desconforto. São incuráveis, mas é possível controlá-las com o auxílio de um especialista. Veja os tipos mais comuns de dermatites e como fazer para contê-las, de acordo com as informações da dermatologista Adriana Rezende.



Dermatite atópica

É mais comum na infância e tende a diminuir com a chegada da fase adulta. No entanto, quando ela se manifesta inicialmente na fase adulta, costuma ser mais intensa. Afeta principalmente regiões de dobras, como cotovelos e a parte posterior dos joelhos, e vem seguida de uma coceira persistente, que acaba levando ao aparecimento das feridas.



A dermatite atópica também se desenvolve com maior intensidade no período de estiagem, ou seja, em condições de secura extrema do ar. É apresentada por quem tem predisposição genética. Trata-se de uma deficiência na barreira de proteção da pele, que leva a um ressecamento mais acentuado em determinadas áreas do corpo.



Em estado crítico, chega a provocar ferimentos devido à perda de água das células. Para controlar a manifestação, deve-se evitar excesso de sabonete e banhos quentes e prolongados. A piscina também fica de lado, já que o cloro presente na água contribui para irritar ainda mais a pele. Além desses cuidados, para conter a dermatite atópica é importante investir na hidratação com cremes prescritos por um dermatologista.



Dermatite de contato

Causada pelo contato com alguma substância reconhecida pelo corpo como estranha. Ela pode ter fundo alérgico ou por irritação, sendo essa última estimulada pelo contato com ácidos ou sabões. Clinicamente é possível identificar a natureza da alergia. Nos casos mais desafiadores é recomendado que se faça o teste de contato, conduzido por um alergista. É comum tratar esse tipo de dermatite com produtos à base de corticoides. O tratamento deve ser acompanhado pelo dermatologista para controlar a inflamação.



Dermatite seborreica

Ocasionada pelo excesso de produção das glândulas sebáceas, resultando na formação de caspas ou mesmo descamações próximas ao nariz ou entre as sobrancelhas. Geralmente é acompanhada por coceira, que pode levar à formação de feridas.



É um comportamento atípico das glândulas, apresentado por quem tem predisposição genética, mas pode ser acentuado diante de situações de estresse, no período de frio ou com o consumo frequente de bebidas alcóolicas. São usados no tratamento shampoos apropriados e loções calmantes, prescritas por um dermatologista.