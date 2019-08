Fazer uma cirurgia bariátrica causa impactos variados: a perda de peso decorrente do procedimento muda a aparência, mexe com a autoestima e interfere na produção hormonal. Além disso, um efeito nem sempre lembrado é que pode haver uma alteração na libido e na vida sexual da pessoa, seja mulher ou homem.

"O mais comum é a bariátrica resultar em uma melhora da libido, principalmente pela elevação da autoestima e pelo controle de comorbidades, quando existentes. Mas é importante lembrar que cada pessoa reage de uma forma. Fatores hormonais, físicos e psicológicos podem gerar o efeito contrário e acabar acarretando na diminuição da libido, na completa falta de vontade de fazer sexo", explica o cirurgião do aparelho digestivo Thales Delmondes Galvão, especializado nesse tipo de cirurgia.

Segundo o especialista, entre as mulheres é importante levar em consideração a mudança de anticoncepcional depois de uma bariátrica, uma vez que o uso ou não de método hormonal é diretamente ligado à questão da libido. Além disso, o excesso de pele e a flacidez depois da perda de peso da bariátrica podem causar, em um primeiro momento, um abalo na satisfação com o próprio corpo e comprometer a vontade de fazer sexo.

Também há que se estar atento a questões paralelas, que nada tenham a ver com a cirurgia em si, como depressão ou problemas no trabalho, na família, nas finanças. "A libido é multifatorial, e tudo isso pode deixar a pessoa com pouco tempo ou pouca vontade para pensar em sexo", diz.

E como lidar com a queda na libido depois da cirurgia bariátrica? Em primeiro lugar, de acordo com o cirurgião, é imprescindível entender a origem da alteração. "É sempre interessante a mulher procurar um ginecologista e o homem, um urologista, para investigar. Um psicólogo ou psiquiatra também é bem-vindo", afirma.

Ele recomenda, ainda, que os pacientes peçam o auxílio do cirurgião bariátrico e sua equipe multidisciplinar. " Além disso, a atividade física regular pode ter um efeito bastante benéfico nesse sentido", comenta. Isso porque recorrer a caminhadas diárias ou a exercícios acompanhados por um educador físico ou personal trainer faz toda a diferença não apenas para o corpo, mas também para o emocional e para o hormonal. Consequentemente, consegue atingir de maneira positiva o que esteja afetando a libido e auxiliar em seu tratamento.