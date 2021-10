Médicos cirurgiões plásticos e residentes, em uma grande manifestação de solidariedade e amor ao próximo, vão operar - gratuitamente - 15 pacientes previamente mastectomizadas para o tratamento do Câncer de Mama, nesta sábado, dia 23 de outubrono VI Mutirão de Reconstrução Mamária do hospital Araújo Jorge (ACCG). A ação é para celebrar a Campanha Nacional do Outubro Rosa, com a participação da equipe multidisciplinar do hospital Araújo Jorge e trabalho voluntário.

De acordo com cirurgião plástico do hospital Araújo Jorge Dr. Bruno Carvalho o evento deve cumprir seu principal objetivo: “Nossa meta é beneficiar mulheres já tratadas e em seguimento oncológico, que aguardam por cirurgias tardias de reconstrução mamária pós-mastectomia. Esperamos que este projeto se estenda por muitos anos.”

Para o Dr. Pablo Rassi, também cirurgião plástico do local, o trabalho voluntário dos outros colegas médicos é fundamental para a realização da campanha. "Essa ação coletiva ocorre para devolver a autoestima dessas mulheres e diminuir o sentimento de mutilação que elas apresentam após os procedimentos necessários para tratamento do câncer”, ressalta.

O Mutirão de cirurgia da mama já está inserido no calendário anual de atividades do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital desde 2016, e já contemplou mais de 60 pacientes com a cirurgia plástica reparadora da mama. As cirurgias de reconstrução mamária serão realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O mutirão começa às 7 horas da manhã e tem previsão de se encerrar às 19 horas.