A gestação ainda é um período envolto de mitos e dúvidas. Nessa fase, o corpo da mulher passa por diversas transformações e a gestante por um turbilhão de emoções. Nesse cenário, uma das dúvidas frequentes das futuras mamães é quanto a prática sexual durante a gravidez.

“Muitos casais ainda têm receio de ter relações sexuais durante a gestação. No entanto, se for uma gravidez normal, sem complicações ou riscos, o sexo é seguro, liberado e recomendado. Muitas pesquisas já mostraram que as relações sexuais são bem-vindas na gravidez, tanto fisicamente quanto emocionalmente”, comenta o ginecologista Renato de Oliveira.

Para as futuras mamães que ainda tem dúvida ou receio em ter relações sexuais com o parceiro durante a gestação, o especialista lista cinco benefícios da prática durante os nove meses. Confira:

1 - Fortalece os músculos do períneo: ter relações sexuais durante a gravidez fortalece os músculos do períneo, que são essenciais na hora do parto.

2 - Traz benefícios emocionais: durante gravidez o corpo passa por diversas transformações e a gestante por muitas emoções, o que pode aumentar a tensão e o nervosismo. Dessa forma, além de renovar o vínculo do casal, manter a vida sexual ativa traz à mãe mais segurança e autoestima.

3 - Previne a pré-eclâmpsia: estudo realizado na Universidade de Adelaide, na Austrália, revelou que mulheres que têm relações sexuais pelo menos três meses antes de parir apresentam menores riscos de desenvolver pré-eclâmpsia (hipertensão gestacional). De acordo com os pesquisadores, o fluído seminal do homem contém pequenas moléculas que induzem o sistema imunológico da mulher, fazendo com que a implantação do embrião no útero e a formação da placenta ocorram de maneira saudável.

4 - Aumenta o prazer: na gestação, a lubrificação da vagina aumenta, assim como o volume de sangue do organismo, o que deixa o corpo mais sensível à excitação. Esses fatores deixam as relações íntimas mais prazerosas e ampliam a quantidade e a qualidade dos orgasmos.

5 - Não machuca o bebê: o feto não é prejudicado com o ato sexual, pois a membrana protetora que sela a cervix ajuda a protegê-lo. Além disso, o saco amniótico e a musculatura uterina também o protegem.