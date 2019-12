A baixa umidade do ar é algo sempre presente no clima da região Centro-Oeste. O uso frequente do chuveiro quente e o consumo de comida mais gordurosa também estão presentes na cultura brasileira. Tudo isso somado ao estresse podem causar o aparecimento de descamação no couro cabeludo, as indesejáveis caspas.

Também chamada de dermatite seborreica, a caspa conta com a ajudinha de um fungo chamado Pityrosporum ovale. Portanto, não é um tipo de micose, mas uma inflamação crônica com a ação de um fungo oportunista. Caspas não são contagiosas, porque pessoas que a desenvolvem precisam uma predisposição.

Flocos brancos



Elas são caracterizadas por coceiras, vermelhidão, descamação e liberação de flocos de cor branca a amarelada e algumas vezes, mau cheiro na região, predominantemente no couro cabeludo. Mas a doença também pode surgir na barba, pálpebras, sobrancelhas e orelhas.

O problema tem caráter crônico, com tendência a períodos de melhora e de piora, acometendo tanto homens quanto mulheres. Não tem cura, mas pode ser controlada. O importante é que pessoas se livrem da automedicação. Quem sofre com os sintomas da dermatite seborreica deve procurar a orientação de um dermatologista. O tratamento, acompanhado por um especialista, é simples e eficiente.

Dicas para a saúde do couro cabeludo:

- Diminua o uso de bonés e chapéus.

- Não durma com o cabelo molhado e preso.

- Secadores devem ser utilizados com distância de 20 cm do couro cabeludo.

- Diminua a temperatura do chuveiro.

- Cremes, condicionadores e máscaras capilares só devem ser aplicados nas pontas.

- Melhore a alimentação, evitando comida gordurosa.

- Consuma mais fibras e beba mais líquidos (água e sucos naturais).

- Opte por shampoos que contenham ácido salicílico, cetoconasol, ciclopirox e piritionato de zinco.