O câncer colorretal, popularmente conhecido como câncer de intestino, é o segundo tipo da doença mais comum nas mulheres e o terceiro mais frequente nos homens. Com base em dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a doença deve atingir, neste ano, mais de 35 mil pessoas, com taxa de mortalidade em torno de 45%. “Esse tumor é o segundo que mais mata em todo o mundo, ficando abaixo apenas do câncer de pulmão”, conta o gastroenterologista e endoscopista, Luiz Henrique de Sousa Filho.



Prevenção



Apesar de não ser possível mudar os fatores genéticos que tornam as pessoas propensas ao câncer de intestino, a boa notícia, segundo o especialista, é que os riscos podem ser reduzidos com medidas simples. A prevenção primária é possível através da adoção de hábitos saudáveis de vida, como praticar atividades físicas regularmente, controlar o sobrepeso, ficar longe do cigarro e aumentar o consumo de alimentos ricos em fibras (frutas, verduras, alimentos integrais, cereais e grãos). Evitar o consumo excessivo de embutidos, carne vermelha e bebidas alcoólicas também contribui para prevenir a doença.



O exame de colonoscopia tem papel fundamental na prevenção secundária e no diagnóstico precoce, podendo reduzir o risco em até 90%. “Este exame é seguro, realizado com a pessoa sob sedação e amplamente difundido em nosso meio. Ele deve ser feito a cada cinco ou dez anos por todas as pessoas com mais de 50 anos de idade ou a partir dos 40 anos em caso de parentes de primeiro grau portadores da doença”, explica Luiz Henrique, acrescentando que em aproximadamente um terço das colonoscopias de rotina, são encontrados os pólipos: pequenas lesões intestinais, muitas vezes pré-malignas, quase sempre assintomáticas e que podem ser retiradas durante o próprio exame, sem necessidade de cirurgia.



Atenção aos sinais



Alguns sintomas devem servir de alerta, como perda de peso, anemia sem causa aparente, alteração do hábito intestinal, sangramento nas fezes ou massas abdominais. Porém, infelizmente, quando o câncer é detectado por esses sintomas citados, já está em fase avançada e só pode ser tratado com a cirurgia (ressecção do intestino) e/ou quimioterapia. “Por isso, a melhor maneira de prevenir é consultar um médico regularmente e fazer o acompanhamento adequado. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maior a chance de cura”, finaliza o médico.