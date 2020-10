Ludovica Autoexame da mama não substitui ida ao médico periodicamente No mês dedicado a prevenção do câncer de mama, oncologista alerta para a necessidade de fazer os exames clínicos periódicos para mulheres entre 40 e 69 anos

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres e chega a 25% dos casos no mundo. No Brasil esse número supera a média mundial com 29% de incidência, segundo informações divulgadas pela Biblioteca Nacional da Saúde. Uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca), mostra que podem surgir 66.280 novos casos em 2020. Por isso, neste mês, quando acontece a c...