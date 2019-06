O outono marca um período de transição climática com a queda gradual de temperatura, que seguem durante o inverno, favorecendo a incidência de doenças respiratórias como gripe, resfriados, sinusites e rinites em decorrência da baixa umidade do ar.



Nesse contexto, algumas regiões do país já registram casos positivos para o vírus da Influenza A (H1N1), que deve se sobressair na estação. Por isso, o médico infectologista Alexandre dos Santos Souza dá dicas de prevenção da doença. De acordo com ele, qualquer pessoa não imunizada está sujeita a contrair o vírus e entrar para a estatística. “É importante ficar alerta para casos de gripe como um todo, pois os sintomas entre a Influenza A e a gripe comum se iniciam de maneira parecida, com febre, tosse, mialgia, dor nas articulações e/ou na garganta, coriza e obstrução nasal”, explica.

Cuidados



Entre as medidas de prevenção, é recomendado lavar as mãos frequentemente, assim como antes de tocar em mucosas (olhos, boca e nariz). Ao espirrar, utilize lenços de papel descartável para proteger a boca e o nariz e também faça uso constante de álcool gel para higienização.



Recomendações



O especialista observa que indivíduos doentes devem manter repouso, uma alimentação balanceada e fazer a ingestão de líquidos adequada, evitando contato com outras pessoas em ambientes fechados e aglomerados. Evitar a exposição de menores de cinco anos ao clima chuvoso, manter os ambientes bem ventilados também são algumas dicas do médico. “Caso a pessoa apresente febre, tosse, dor de garganta, falta de ar ou qualquer outro sintoma associado, deve procurar o serviço de saúde para melhor avaliação de um especialista”, acrescenta Alexandre.



Estatística



A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que o vírus influenza, que provoca a gripe, é um dos maiores desafios de saúde pública do mundo uma vez que cerca de 1 bilhão de pessoas contrai a doença todos os anos. Entre elas, de 3 a 5 milhões desenvolvem casos graves, o que resulta de 290 mil a 650 mil mortes por doenças respiratórias relacionadas à influenza anualmente.