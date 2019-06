Depois de comparar mais de 200 estudos realizados ao longo das últimas duas décadas, uma revisão histórica encomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) concluiu que cortar definitivamente o carboidrato da dieta pode aumentar em até 30% o risco de desenvolver problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2 e outras doenças. Isso porque ao restringir a ingestão do nutriente, também é reduzido o consumo de fibras presentes em frutas, verduras e alimentos integrais, por exemplo.

Divulgado pela revista científica The Lancet, o levantamento tinha o objetivo de orientar novas diretrizes sobre a ingestão das fibras, mas acabou constatando que a grande maioria das pessoas não tem consumido o nutriente em quantidade suficiente e, para a nutricionista esportiva Maíra Azevedo, esse dado é realmente alarmante já que uma alimentação deficitária nesse sentido também traz prejuízos imediatos.

A atual deficiência de fibras estaria relacionada à popularidade de regimes alimentares que prometem resultados rápidos mediante a restrição total de carboidratos. Mas, além de empobrecer as refeições durante a dieta, o processo tende a converter muitos indivíduos para uma visão negativa, fazendo com que eles sigam evitando carboidratos mesmo após o período de restrição.

Outro fator consiste na dificuldade de se alcançar o consumo ideal de fibras que, segundo especialistas da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, e da Universidade de Dundee, na Escócia, é de 25g por dia. “Existem dois tipos distintos de carboidratos e é possível aumentar a ingestão de fibras sem exagerar”, explica a nutricionista.

Desta maneira, muito mais que banir os incompreendidos carboidratos e, com eles, boa parte das fibras, é importante alcançar hábitos alimentares equilibrados que garantam a ingestão adequada de cada nutriente. “Quando falamos em carboidratos, devemos levar em consideração que existem os refinados e os complexos, que possuem mais fibras. Então é preciso ponderar que aumentar o consumo de fibras não implica necessariamente em consumir mais carboidrato”, esclarece a especialista.

Outras doenças

Os resultados de aproximadamente 185 estudos e 58 ensaios clínicos compilados na revisão histórica revelaram ainda que, a longo prazo, o consumo regular de fibras pode diminuir de 15% a 30% a mortalidade relacionada a doenças cardiovasculares. A ingestão adequada também é responsável por diminuir de 16% a 24% doenças coronárias, derrames, diabetes tipo 2 e câncer colorretal. Além disso, Maíra Azevedo ressalta que a presença das fibras na alimentação desencadeia benefícios imediatos, como o auxílio no controle glicêmico (tornando mais lento o processo de absorção dos carboidratos e evitando picos de glicose e de insulina), a melhoria do funcionamento intestinal, o estímulo do crescimento de bactérias benéficas ao organismo, o controle dos níveis de colesterol relacionado diretamente ao risco de doenças cardiovasculares e ainda contribui para a perda de peso.