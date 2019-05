Todos nós sabemos que a atividade física é importante para evitar sedentarismo e doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Mas também é fundamental ter a consciência de que não basta sair correndo por aí ou praticando outra modalidade sem os cuidados e orientações profissionais adequadas.



O primeiro passo para quem deseja começar uma atividade física é a avaliação pré-participação, que tem o objetivo de identificar prováveis fatores de risco para doenças cardiovasculares assim como alterações osteoarticulares. “Essa avaliação é feita de forma global e tem grande importância para a saúde do indivíduo”, explica o médico do esporte, Diego Alves Dias, acrescentando que a má prática de exercícios físicos pode desencadear sérios problemas como rupturas de tendões, inflamações articulares, lesões musculares, além do risco de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico ou descompensações de doenças metabólicas, como diabetes.

Para o especialista, a melhor maneira de evitar lesões é fazer avaliações periódicas. “A medicina preventiva tem uma grande importância e a população precisa cada vez mais aderir a esse tipo de cuidado para evitar maiores danos à saúde. Caso o paciente sofra alguma lesão, o indicado é iniciar um tratamento específico o mais rápido possível, pois esse acompanhamento pode ser longo e demandar um cuidado multidisciplinar para a reabilitação”.



Além da avaliação prévia, Diego também chama a atenção para alguns fatores, como a importância do uso de roupas leves e próprias para o esporte, uma boa hidratação e alimentação adequada antes das atividades. “A temperatura e a umidade da região também devem ser observadas, pois essas situações influenciam muito no nível de esforço despendido”, destaca.



Para aqueles que já praticam atividades físicas há algum tempo, a recomendação profissional é não exagerar nos exercícios e tomar cuidado com as cargas e repetições em excesso. “Essas ações sobrecarregam articulações, grupos musculares, ligamentos e tendões. A prática de esportes de alta intensidade em longo prazo também pode desenvolver alterações cardíacas e acarretar consequências futuras para a saúde”, finaliza.