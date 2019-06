Junho é sinônimo de festas e irresistíveis comidas típicas que, geralmente, são produzidas a partir de milho, amendoim, pinhão, batata doce e mandioca. A vantagem desses alimentos é que, segundo a nutricionista Silvia Ribeiro Messalem, eles não são os vilões das dietas neste período.

"Os alimentos base dos pratos típicos da festividade não são extremamente calóricos e, quando consumidos isoladamente, são fontes de energia, carboidratos, muitas fibras e vitaminas. O que contribui para o enriquecimento calórico são as adições de açúcar, leite condensado, sal e manteiga", salienta a especialista do Hospital Edmundo Vasconcelos.

Ainda conforme a nutricionista, apesar de as receitas típicas, depois de prontas, terem um índice maior de caloria, não é necessário se privar de consumir essas preparações. "Por vezes, as pessoas sentem preocupação quando se fala em calorias e carboidratos, mas eles são necessários para o organismo. Porém, o que deve receber uma atenção especial é a quantidade ingerida, para não consumir em excesso", diz.

Para ela, é possível aproveitar todos os pratos sem prejuízos, lembrando apenas de consumi-los de forma moderada. "Vale destacar que cada indivíduo tem um histórico de doença e, portanto, precisa estar atento a eventuais restrições a fim de evitar complicações de saúde", alerta.

Uma dica é alimentar-se de forma saudável antes de ir para as festas, aumentar o consumo de fibras, pois além de causarem maior sensação de saciedade, também colaboram para não elevar a taxa de açúcar do sangue. "Uma opção é consumir um copo de suco verde ou uma boa salada crua. Assim, ficará mais fácil ter o controle na hora das escolhas, não sendo necessário provar todas as opções da festa, apenas as de maior preferência".

Para quem não quer deixar de aproveitar as delícias da culinária típica das festas juninas, mas prefere opções menos calóricas, a nutricionista indica algumas substituições simples na preparação dos pratos. "Há versões dos ingredientes com menos calorias e mais fibras. O leite desnatado, o arroz integral e o açúcar mascavo ou xilitol, por exemplo, podem ser usados na preparação do famoso arroz doce. Além disso, para contribuir com o controle calórico é indicado evitar frituras e controlar a ingestão de bebida alcoólica. E claro, aproveitar as danças e brincadeiras juninas, assim é possível garantir o gasto de algumas calorias", conclui.