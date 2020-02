Foram mais de 50 quilos perdidos desde o início do acompanhamento com o terapeuta ortomolecular há sete anos. Com 1,60m de altura e 147 quilos, a aposentada Alda Helena Ferreira de Abreu, de 63 anos, sofria no cotidiano as consequências da obesidade quando foi aconselhada a procurar um profissional da área. “Sempre tive muita dificuldade para emagrecer. O tratamento e a mudança de hábitos melhoraram minha qualidade de vida”, conta, hoje, aos 95 quilos e rumo aos 80.

Assim que atingir o peso desejado, Alda Helena pretende se submeter a uma cirurgia plástica para se livrar do excesso de pele. “Muita gente chegou na época a falar que eu tinha de fazer cirurgia bariátrica. Mas decidi que ao invés de redução, precisava de aumento. Aumento da vontade de me curar da obesidade”, explica. A terapia ortomolecular, que não é considerada especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), defende a busca do equilíbrio químico do corpo por meio do uso de substâncias antioxidantes, como vitaminas, minerais e aminoácidos.

A ideia central, criada pelo ganhador do Prêmio Nobel Linus Pauling (1901-1994) na metade do século passado, é combater os radicais livres, que seriam responsáveis pelo aparecimento de doenças e pelo envelhecimento do organismo. De quebra, os praticantes conquistariam um corpo mais magro e saudável. “A terapia investiga anormalidades orgânicas ou psíquicas dos paciente e acredita que muitas de suas causas estão relacionadas ao desequilíbrio de vitaminas, nutrientes, hormônios e radicais livres no corpo. O objetivo é corrigir as moléculas do organismo, promovendo o seu equilíbrio e saúde”, explica a terapeuta ortomolecular Ana Gabriela Barros.

Na prática, os terapeutas focam no controle do déficit de minerais e do excesso de metais tóxicos, visando a corrigir o erro metabólico do sobrepeso e da obesidade. Porém entre os médicos, não existe consenso quando a questão é empregá-la para perder peso. “A prática procura estimular o corpo a responder a determinados estímulos, através de substâncias naturais. Funciona para algumas pessoas, mas não para todas. Pode ajudar a reequilibrar o corpo e induzir a uma perda de peso mais inteligente”, explica o médico cardiologista Arthur Rocha, pós-graduado em nutrologia.

A terapeuta ortomolecular Ana Gabriela Barros estima que 80% dos pacientes a procuram para emagrecer. “No entanto, digo que os tratamentos não são para emagrecimento, são para reequilibrar a saúde”, explica. Como a terapia garante cuidar do organismo, reduzindo inflamações e ansiedade, regulando hormônios de forma natural, o emagrecimento entra como um bônus no tratamento. Pacientes costumam ter redução do peso corporal de forma significativa.

Ressalvas

A técnica chegou ao Brasil em meados da década de 80, mas o boom da ortomolecular foi nos anos 1990 quando celebridades começaram a divulgar os benefícios da prática conhecida por muito tempo como a “dieta dos famosos”. Endocrinologistas, nutricionistas, cardiologistas e outros especialistas fizeram fama e fortuna prescrevendo vitaminas para emagrecer.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) reconhece a ortomolecular, mas faz ressalvas. Uma resolução da entidade, de 2010, reavaliou a prática definindo os limites e os critérios para a prescrição de fórmulas e procedimentos adotados nas práticas ortomolecular e biomolecular. A norma do CFM confirma a ausência de comprovação científica para a eficácia das práticas ortomoleculares e alerta para o risco do uso indevido de vitaminas e complementos.