Sensação de que algo ruim vai acontecer, angústia, falta de ar, visão turva, coração acelerado. Esses podem ser sérios sinais de ansiedade. Infelizmente, o Brasil lidera o ranking de países com mais deprimidos e ansiosos na América Latina e, se avaliado somente o quesito ansiedade, nosso país é líder mundial. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 9,3% da população brasileira manifestam o quadro.

Essa disfunção ainda engloba várias outras, como ataque de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), fobias e estresse pós-traumático. O levantamento da OMS também mostra que o sexo feminino é o que mais sente as consequências. Segundo os dados, 7,7% das mulheres são ansiosas e 5,1% são depressivas. Já o público masculino está representado em 3,6% para ambos os casos.

Como acontece

O quadro de ansiedade da estudante de fisioterapia Núbia Ferreira, 33, iniciou após quatro anos de trabalho em uma empresa de telemarketing. Na época ela começou a sentir pânico quando ia atender ligações, o que fazia parte da rotina de trabalho. “A partir daí vieram calafrios, suadouros, tontura, vômito, tremedeiras e medo”, recorda.

Núbia conta que a pior situação que passou foi durante um dia de expediente. Ao chegar para trabalhar, começou a sentir as vistas escurecerem e o coração acelerar. “Eu suava frio, minha língua adormeceu e fiquei sem ar. Achei que estava infartando! Fui levada para o hospital e lá o médico me disse que estava tendo uma crise de ansiedade”.

Diante dessa situação, ela resolveu procurar ajuda de uma psiquiatra para entender melhor o que estava acontecendo. Depois de identificado o quadro de ansiedade, a jovem foi orientada pela médica a pedir demissão e deu início ao tratamento com medicamentos. “Tomei remédios controlados por quatro meses, tanto para o dia quanto para a noite”, diz.

Mudanças e adaptações

Atualmente, a estudante não usa mais os remédios. Ao perceber que estava ficando dependente, decidiu encarar a situação de outra maneira. “Escolhi enfrentar a doença sem os medicamentos. Comecei e me exercitar e foquei em atividades que são prazerosas, como ouvir música, dançar, viajar”.

A mudança no estilo de vida ajudou a melhorar a ansiedade, mas ela sabe que o caminho ainda é longo. “Em alguns casos, eu consigo controlar. Procuro respirar fundo várias vezes, como se fosse fazer meditação e, por incrível que pareça, isso ajuda muito. Mas é necessário ter um autocontrole, o que nem sempre é fácil”, relata Núbia que, além das alternativas já citadas, acrescenta que fez outras adaptações na vida. O pensamento positivo, a valorização do presente, cuidar dos pensamentos e sorrir mais estão entre as ações que ela tem buscado exercitar no dia a dia. “Hoje eu tento apenas viver o momento, esquecer o que ficou no passado e confiar mais em mim”, conclui.

O que é ansiedade

O psicólogo Klayson Santana, que atua na rede socioassistencial, define a ansiedade como “um sentimento, sensação de apreensão ou preocupação com algo que ainda não aconteceu ou que tememos acontecer novamente”. Ele avalia que, nos dias atuais, as pessoas estão bem mais ansiosas.

Os motivos, segundo o especialista, estão relacionados ao consumismo, ao mercado de trabalho ou à tecnologia e internet. Contudo, é no ambiente familiar que são observados os primeiros sinais de ansiedade. “Todos estão suscetíveis a traços e momentos de ansiedade que podem ou não levar um indivíduo a um quadro de Transtorno de Ansiedade, CID F40 e correlatos”, explica Santana.

Ele ainda argumenta que não existe ansiedade saudável, e que mesmo um pequeno traço pode prejudicar uma pessoa em diversos níveis. “Pode ser desde um passeio de final de semana à apresentação de algum seminário escolar ou acadêmico, uma saída de carro ao mercado ou até uma reunião de negócios”, pondera.

Atenção aos sinais

Segundo Klayson, os pais precisam dar atenção aos momentos de estresse de seus filhos para que os pequenos não tenham que lidar sozinhos com possíveis situações de desconforto em momentos delicados. Seja no trabalho, na sociedade, escola e em todos os demais locais de relacionamento, é preciso e fundamental exercitar a empatia e o cuidado com o outro.

Não menos importante, a busca por um profissional da saúde mental pode ajudar na orientação, esclarecimento e prevenção. “Quando há um quadro de transtorno à saúde, os vínculos e relacionamentos já estão comprometidos, o acompanhamento psiquiátrico e terapêutico são os mais indicados”, avalia o especialista.

O gatilho para a doença

“O nascimento, o parto, o dia de aula, a escola, a universidade, a procura por emprego, o início em um novo emprego, todas essas e muitas outras situações podem gerar ansiedade”, esclarece Klayson Santana, afirmando, ainda, que inúmeras questões podem levar o indivíduo a desencadear uma crise, porém, um transtorno só é caracterizado quando esses sintomas seguem por uma longa data.

Crianças também sofrem



Não pense que a ansiedade é um problema que atinge exclusivamente a jovens e adultos. Os pequenos também podem apresentar sentimentos e sensações de ansiedade. “Isso é atribuído primeiramente ao modo de vida da família, a alguma condição cultural e até mesmo os hábitos familiares podem contribuir para isso”, explica o psicólogo.

A orientação é para que os pais e responsáveis busquem entender o que ocasiona essas sensações. Procurar acompanhamento profissional auxiliará a família a compreender e proporcionar um ambiente menos propenso a esse sentimento ou mesmo a aplicar estratégias de cuidado e controle desses sentimentos entre os pais e a própria criança.

Uma boa notícia é que a ansiedade pode ser controlada. “E pode ser evitada por meio de atividades culturais, como a música e o teatro. O esporte é outra boa alternativa, já que a prática pode ajudar como ferramenta de autoconfiança para superar situações indesejadas de ansiedade”, indica o psicólogo.