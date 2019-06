Satisfazer a fome e oferecer um impulso nutricional. Segundo uma pesquisa realizada pela Culinary Visions Panel, é isso que grande parte dos consumidores buscam em suas refeições. O estudo realizado para identificar as cinco grandes tendências de desenvolvimento de produtos para 2019 revelou que 73% dos entrevistados optam por comer superalimentos, que tenham propósitos funcionais específicos.

De acordo com a nutricionista Thaíse Costa, da Tia Sônia, os alimentos funcionais são aqueles que, além de terem funções nutricionais básicas, também oferecem diversos benefícios para a saúde. Entretanto, um artigo disponibilizado pelo Ministério da Saúde relata que o consumo de alimentos funcionais é importante e benéfico, desde que faça parte de uma dieta equilibrada e balanceada.

Abaixo, a nutricionista lista três produtos funcionais que estão em alta, explica os benefícios e dá dicas de como inseri-los no dia a dia. Confira.

Goji Berry

O Goji Berry é um fruto com origem no oriente e que traz efeitos metabólicos e fisiológicos. Por isso, é considerado funcional. A função antioxidante e anti-inflamatório são destaques do alimento, que combate o envelhecimento da pele, equilibra os níveis de colesterol, ajuda no emagrecimento e inibe células cancerígenas. Além disso, o fruto é fonte de vitamina A e C, que contribuem para melhor funcionamento do sistema imunológico. "O recomendável é consumir uma colher de sopa de Goji Berry ao dia. O alimento pode ser utilizado diretamente em sucos, vitaminas, iogurte e saladas de frutas", indica Thaíse.

Cranberry

Com origem na América do Norte, o Cranberry é um fruto que vem ganhando destaque na América do Sul por apresentar diversas vitaminas e nutrientes que auxiliam no melhor funcionamento do organismo. Assim como o Goji Berry, esse fruto possui uma forte ação antioxidante, que contribui para saúde da pele e na prevenção do envelhecimento, além de propriedades que combatem células cancerígenas. Um dos destaques é a redução do colesterol ruim no sangue. "O consumo também pode ser de uma colher de sopa ao dia. É importante não ultrapassar essa quantidade para que não haja dores no estômago devido aos minerais presentes da fruta".

Chia

A semente de chia apresenta componentes como o ômega 3, fibras, proteínas e minerais. Um dos principais benefícios da chia está relacionado com a saciedade, pois suas sementes são ricas em fibras solúveis, que ao entrarem em contato com a água, formam um gel. Diante dessa reação, a digestão torna-se mais lenta, gerando saciedade rapidamente e por um intervalo de tempo maior. "Por possuir sabor neutro, a chia pode ser inserida de diversas maneiras na alimentação, como: sucos, sopas, vitaminas, iogurte e saladas de frutas