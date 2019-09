Aos poucos os brasileiros estão tendo maior consciência sobre os benefícios que uma alimentação balanceada pode trazer para a saúde, contribuindo na prevenção e controle de doenças que afetam todo o organismo, como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares. Contudo, de acordo com a nutricionista Cyntia Maureen, ainda há muitas dúvidas sobre como escolher diariamente esses alimentos. Veja os principais esclarecimentos da especialista:

Alimentação equilibrada no dia a dia

Cada indivíduo precisa ingerir uma determinada quantidade diária de nutrientes para manter o bom funcionamento do corpo. Reduzir ou aumentar a quantidade de alimento ingerido, pular refeições ou adotar dietas sem acompanhamento profissional não é sinônimo de saúde. Uma alimentação equilibrada deve ser baseada em alimentos minimamente processados, ou seja, quanto mais natural, melhor. A qualidade e a variedade dos alimentos também são pontos de grande relevância, além do consumo em horários regulares e de forma moderada.

Vilões das doenças sistêmicas

Sal, açúcar e óleos em excesso continuam sendo prejudiciais à saúde a curto e longo prazo. O problema dessas substâncias está em consumi-las em quantidade exagerada. Exemplos: em alimentos industrializados não é necessário adoçar produtos que já são adoçados. No caso dos óleos, é importante dosar a quantidade colocada nas receitas, optando sempre que possível por assar os alimentos a fritá-los. Em muitas preparações, inclusive, o uso de óleo pode ser dispensado. Temperos prontos também merecem atenção porque normalmente já vêm com muito sódio na composição, devendo ser evitados quando falamos em alimentação saudável.

Não existe refeição mais importante

Todas as refeições do dia são importantes, se obedecida a ingestão adequada de nutrientes. No café da manhã, por exemplo, deve-se incluir cereais integrais, castanhas, frutas ou sucos (raramente) pois são fontes de energia, vitaminas e fibras alimentares que quebrarão o jejum de uma noite inteira, preparando o corpo para as atividades iniciais do dia. Já no almoço, o prato deve conter nutrientes como proteínas, carboidratos, vitaminas e gorduras boas, porém, em quantidades moderadas, apenas para completar a necessidade energética do dia. O jantar pode seguir a mesma regra do almoço, desde que em menor quantidade, devendo ser a refeição mais leve do dia.

Rotina alimentar

Comer regularmente, em horários pré-estabelecidos, ajuda o cérebro a se acostumar com o momento certo de comer, garantindo saciedade em todas as refeições e evitando o consumo de doces, biscoitos e salgadinhos, fontes excessivas de açúcar e sódio.

Como começar uma alimentação equilibrada

Se a pessoa já estiver acima do peso e apresentando sinais de alteração na glicose, colesterol alto ou qualquer outro sintoma é essencial procurar ajuda médica para ter uma orientação adequada e específica. Para a população geral, uma sugestão é levar em conta que a prevenção é muito importante para o nosso bem-estar. Assim, fazer substituições progressivas, trocar produtos alimentares por opções mais saudáveis, permitindo que, aos poucos, o organismo vá se adaptando ao novo hábito alimentar, é uma boa dica. Também esteja atenta aos sinais que o seu corpo emite e procure auxílio médico quando necessário.