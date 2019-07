Durante os primeiros anos de vida, quando a alimentação ainda é uma descoberta, é comum que haja uma instabilidade na aceitação das refeições. Nesse cenário, o medo da criança comer pouco atinge muitos pais e responsáveis. No entanto, de acordo com o pediatra Rubens Tadeu Bonomo, do Hospital Edmundo Vasconcelos, é normal essa redução de apetite nessa fase da vida.

"A diminuição na vontade de comer está relacionada a uma desaceleração do crescimento da criança, que impacta diretamente na forma como ela vai lidar com o alimento e a quantidade solicitada. Não há como definir exatamente a porção necessária para cada refeição", diz.

Apesar da imprecisão, o especialista esclarece que dois fatores são essenciais para perceber se a quantia oferecida é suficiente: a satisfação e o crescimento normal da criança. "É preciso que os pais e responsáveis compreendam que a quantidade é relativa e, por isso, quando satisfaz o apetite e promove o crescimento normal, é classificada como adequada", complementa.

Para manter uma relação saudável com o alimento, sem necessidade de introduzir estimulantes de apetite na rotina, o médico indica seguir algumas dicas. Confira.

- O momento da refeição deve ser agradável. Por isso, opte sempre em oferecer a comida em mesas organizadas e, se for do hábito da família, coloque um fundo musical para o instante.

- Evite reprimir a criança nessa hora, assim como castigos ou qualquer assunto de caráter conflitante.

- Mantenha regularidade de horários das refeições, mas não é preciso ser inflexível em momentos pontuais.

- Nunca comente que não gosta de determinada comida na frente da criança. Elas tendem a imitar os gostos dos adultos.

- Permita que a criança ajude a produzir seu próprio cardápio e determine a quantidade que quer comer.

- Ofereça pequenas quantidades de cada vez, deixando com que a criança solicite mais.

- Procure variar a apresentação e forma de preparo dos alimentos que já foram recusados.