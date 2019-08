Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 15% dos brasileiros sofrem de enxaqueca. Já outro levantamento da Sociedade Brasileira de Cefaleia indica que 13 milhões de pessoas no País sofrem com dores de cabeça diárias. E as mulheres são as que mais padecem com o problema. Um estudo da Sociedade Americana de Dor de Cabeça aponta que elas sofrem três vezes mais com crises de enxaqueca do que os homens.

Segundo José Henrique Silva, doutor em ciências médicas, o problema deve ser tratado com seriedade e pode estar associado à genética e a agentes precipitantes, como mudanças hormonais, estresse e insônia. “Quem sente fortes dores de cabeça, muitas vezes acaba se automedicando. Sem orientação de um especialista, o paciente vive rodeado de dúvidas sobre os sintomas e tratamentos.”

Segundo ele, “uma das principais causas é não dormir bem de maneira regular. É claro que, após uma noite mal dormida, é comum ficar irritado e com dor de cabeça. Mas, na verdade, tanto o excesso quanto a falta de sono podem precipitar uma crise de dor de cabeça. Pessoas com insônia apresentam cerca de três vezes mais enxaqueca e quase o dobro de outras cefaleias quando comparadas àquelas sem distúrbio do sono”.

O problema não é um incômodo exclusivo dos adultos, já que, ao contrário do que muita gente pensa, as crianças não estão livres da enxaqueca. “A dor atinge entre 3% e 10% das crianças e adolescentes. A dificuldade que elas têm em descrever o que sentem pode adiar o diagnóstico. Por isso, é recomendado que os adultos fiquem de olho no comportamento dos pequenos. Alteração no humor, ansiedade e problemas com alimentação podem ser sinais de enxaqueca, especialmente se os pais apresentarem a mesma doença.”



Enxaqueca x cefaleia

Segundo a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, existem mais de 150 tipos de dor de cabeça. Ela pode ser provocada por estresse, pressão alta, problemas de visão, entre diversos outros fatores. O que difere a enxaqueca dessas condições são os sintomas associados e o quadro crônico. A causa é relacionada a processos inflamatórios ou substâncias que são liberadas no cérebro, provocando a dor.

Há um componente hereditário, além de fatores que desencadeiam a enxaqueca, como chocolate, estresse, bebida alcoólica (especialmente o vinho tinto), queijos e derivados. São sinais da enxaqueca: dor de cabeça severa e unilateral, náusea e vômito, dor que “pulsa” na cabeça, intolerância à claridade e ao barulho e diarreia e sudorese.

Dicas de especialista

Ninguém deve conviver com a enxaqueca. Embora não exista cura, ela pode ser tratada com medicamentos próprios, diferentes dos analgésicos comuns, durante a crise e com um trabalho de prevenção. “Se você tem mais de duas ou três crises intensas por mês, deve partir para um tratamento preventivo, para melhorar a qualidade de vida”, diz o médico José Henrique Silva.

A forma como o tratamento acontece depende da intensidade e da frequência das crises, mas pode envolver uso contínuo de remédios, aplicação de botox, métodos de relaxamento e exercícios físicos. “A atividade física reduz a intensidade das crises de dor de cabeça, sem, no entanto, reduzir a frequência com que elas ocorrem. Mas deve ser encorajada para todos os pacientes, diante do potencial de prevenção da obesidade e de doenças cardiovasculares, às quais os pacientes com enxaqueca estão mais propensos”, destaca.

No entanto, deve-se notar que os gatilhos podem ser diferentes para cada pessoa, justificando o fato de que nem todos melhoram da enxaqueca após inserir novos hábitos no dia a dia. O médico explica que é importante o acompanhamento de um especialista, mas algumas recomendações ajudam na redução das crises de enxaqueca. A primeira recomendação é que a pessoa deve manter-se hidratada, bem como seguir as recomendações médicas, evitando a automedicação. Também é importante incluir a prática de exercícios físicos na rotina, sempre reconhecendo os limites. Por fim, deve-se apostar em uma alimentação saudável e manter as horas de sono reguladas.

Riscos da automedicação

Com uma dor que pode durar de algumas horas até dias, quem sofre com enxaqueca costuma recorrer aos medicamentos vendidos sem receita. “É um erro. A dor de cabeça é um sintoma que pode estar relacionado a algo mais grave. Uma pessoa que se automedica regularmente se priva de receber o diagnóstico correto. Não faça uso crônico de analgésico comum. Se a dor não melhora e se repete, devemos partir para o tratamento. O uso abusivo do analgésico pode provocar uma cefaleia crônica diária, piorando o caso inicial. Por isso, procurar o neurologista é indispensável”, alerta José Henrique.

O uso do glutamato monossódico, o sal sódico do ácido glutâmico, foi ligado à incidência de enxaqueca durante anos. Entretanto, a nova versão da Classificação Internacional das Cefaleias (ICHD-3, do inglês International Classification of Headache Disorders), que cita as substâncias que originam os sintomas de dor de cabeça, divulgada no início de 2018, retirou o glutamato monossódico dessa lista, derrubando mais um mito. “Não há evidências de que glutamato monossódico possa causar cefaleia”, finaliza o médico.